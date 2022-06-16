***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.06.2022 19:06
***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Dolaylı iştirakimiz GlaucoT'tan aldığımız bilgiye göre, halen hastanelerde pahalı cihazlar ile ölçülebilen göz içi basıncını ev ortamında basitçe ölçmek üzere kendi teknolojisiyle geliştirdiği giyilebilir ve taşınabilir gözlük için patent başvurusu yapılmıştır.
European Institute of Innovation and Technology (EIT) tarafından Avrupa'nın en seçkin sağlık teknolojisi girişimlerinden biri (https://lnkd.in/eGPhW88Q) seçilen GlaucoT, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'ndan aldığı onayla halen Glokom hastalığı tedavisinde kullanılmak üzere kendi geliştirdiği giyilebilir tıbbi cihazın klinik çalışmalarını da sürdürmektedir.
Pay sahipleri ve kamuoyunun bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037806
BIST
17:592.533
En Yüksek
|Değişim
|: 1,93%
|| 47,97
|Açılış
|: 2.492
|
|Önceki Kapanış
|: 2.485
|
2.533
En Düşük
2.486
17:5917,3341
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0358
|Açılış
|: 17,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3100
|
17,3516
En Düşük
17,2421
17:5918,2205
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0547
|Açılış
|: 18,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0800
|
18,2939
En Düşük
18,0888
17:591.022,72
En Yüksek
|Değişim
|: -0,99%
|| -10,21
|Açılış
|: 1.022,72
|
|Önceki Kapanış
|: 1.032,93
|
1.035,08
En Düşük
1.021,78
BIST En Aktif Hisseler17:59
|BALAT
|11,00
|1.159.196
|% 10,00
|
|KUYAS
|6,71
|29.597.077
|% 10,00
|
|ORMA
|28,60
|254.462
|% 10,00
|
|OYYAT
|72,25
|54.541.222
|% 9,97
|
|IMASM
|48,74
|5.063.919
|% 9,97
|
|BRKO
|1,44
|2.967.299
|% -10,00
|
|DOBUR
|47,22
|2.327.679
|% -8,22
|
|YGGYO
|21,18
|14.747.669
|% -5,36
|
|RTALB
|14,32
|30.824.338
|% -4,66
|
|TDGYO
|6,39
|5.377.645
|% -4,20
|
|THYAO
|48,18
|4.502.236.794
|% 1,77
|
|EREGL
|28,84
|3.519.428.903
|% -1,23
|
|SISE
|21,90
|2.112.430.092
|% 3,99
|
|AKBNK
|9,10
|1.967.463.031
|% 7,44
|
|SASA
|46,04
|1.881.062.101
|% 1,32
|
|YKBNK
|4,88
|1.129.011.196
|% 4,95
|
|AKBNK
|9,10
|1.967.463.031
|% 7,44
|
|ODAS
|2,93
|559.791.174
|% -2,98
|
|PRDGS
|2,71
|519.995.435
|% -1,81
|
|TSKB
|2,28
|355.412.234
|% 7,04
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3239
|17,3352
|% 0,21
|
|Euro
|18,1594
|18,2498
|% -0,14
|
|Sterlin
|21,0936
|21,1994
|% -1,00
|
|Frank
|17,7820
|17,8891
|% -0,25
|
|Riyal
|4,6049
|4,6280
|% 0,16
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.835
|1.835
|-22,01
|
|Altın Gr.
|1.023
|1.023
|-9,91
|
|Cumhuriyet
|6.815
|6.918
|54,00
|
|Tam
|6.775
|6.896
|-70,00
|
|Yarım
|3.326
|3.373
|-34,00
|
|Çeyrek
|1.666
|1.686
|-17,00
|
|Gümüş.Ons
|21,57
|21,62
|-0,35
|
|Gümüş Gr.
|12,03
|12,05
|-0,17
|
|B. Petrol
|113
|113
|-6,54
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
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17:59DERIM
Yüzde 5.39 oranında artışla 5.87 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 781, 800 adet işlem
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17:58XU100
Endeks 2, 523 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 49 üstünde . İşlem hacmi 30, 603.00 milyon TL de
-
17:58YATAS
Yüzde 4.67 oranında artışla 14.12 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 106, 328 adet işlem
-
17:57SAFKR
Yüzde 4.56 oranında artışla 8.25 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 770, 372 adet işlem
-
17:56KARSN
Yüzde 5.79 oranında artışla 7.12 lira fiyatla işlem gören hissede 68, 216, 220 adet işlem