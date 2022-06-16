***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarDolaylı iştirakimiz GlaucoT'tan aldığımız bilgiye göre, halen hastanelerde pahalı cihazlar ile ölçülebilen göz içi basıncını ev ortamında basitçe ölçmek üzere kendi teknolojisiyle geliştirdiği giyilebilir ve taşınabilir gözlük için patent başvurusu yapılmıştır.European Institute of Innovation and Technology (EIT) tarafından Avrupa'nın en seçkin sağlık teknolojisi girişimlerinden biri (https://lnkd.in/eGPhW88Q) seçilen GlaucoT, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'ndan aldığı onayla halen Glokom hastalığı tedavisinde kullanılmak üzere kendi geliştirdiği giyilebilir tıbbi cihazın klinik çalışmalarını da sürdürmektedir.Pay sahipleri ve kamuoyunun bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037806BIST