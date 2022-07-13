***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.07.2022 08:41
***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ödeme teknolojileri ve çözümleri alanında faaliyet gösteren dolaylı iştirakimiz Bakiyem Ödeme Çözümleri ve Teknolojileri A.Ş, 2022 yılı 2.çeyrekde işlem hacmini geçen yılın aynı dönemine göre %900 artırarak aylık 114 milyon TL ‘ye erişti.
‘
'Saha Bakiyem'' ürünü üç yıl üst üste IDC Türkiye tarafından 5 farklı dalda ödül alan Bakiyem, 2022 yılında 1 Milyar TL, 2023 yılında ise 5 Milyar TL işlem hacmine ulaşmayı hedefliyor.
Yurtdışı açılımını 2022 yılında Azerbaycan ile başlatan Bakiyem, çıkmayı planladığı yatırım turunda alacağı yeni kaynak ile Avrupa pazarına açılmayı hedefliyor.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1044937
BIST
18:052.408
En Yüksek
|Değişim
|: -1,07%
|| -25,94
|Açılış
|: 2.435
|
|Önceki Kapanış
|: 2.434
|
2.441
En Düşük
2.388
18:0517,4235
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,1093
|Açılış
|: 17,5650
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3650
|
17,4606
En Düşük
17,2317
18:0517,6198
En Yüksek
|Değişim
|: 1,33%
|| 0,2311
|Açılış
|: 17,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6400
|
17,6836
En Düşük
17,3268
18:05974,62
En Yüksek
|Değişim
|: 1,55%
|| 14,89
|Açılış
|: 974,62
|
|Önceki Kapanış
|: 959,72
|
979,44
En Düşük
955,82
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DOAS
|83,05
|96.684.223
|% 10,00
|
|KONYA
|1.177,20
|42.006.359
|% 10,00
|
|YEOTK
|72,60
|102.127.972
|% 10,00
|
|SMRTG
|31,78
|386.817.111
|% 9,97
|
|ORGE
|9,93
|61.255.698
|% 9,97
|
|SILVR
|24,48
|4.275.873
|% -10,00
|
|GZNMI
|47,66
|47.526.298
|% -9,99
|
|RUBNS
|13,13
|250.670.746
|% -9,64
|
|GLYHO
|3,33
|270.090.760
|% -9,51
|
|LIDFA
|9,90
|30.930.514
|% -9,09
|
|THYAO
|49,20
|3.567.251.039
|% -0,69
|
|SISE
|20,82
|1.255.449.193
|% -3,25
|
|EREGL
|25,98
|932.861.702
|% -2,04
|
|TUPRS
|233,20
|782.703.938
|% -4,07
|
|ODAS
|3,05
|687.395.621
|% 6,27
|
|ODAS
|3,05
|687.395.621
|% 6,27
|
|EKGYO
|2,81
|556.024.686
|% -0,71
|
|YKBNK
|4,18
|681.129.901
|% -1,88
|
|ISCTR
|4,46
|365.068.238
|% -0,67
|
|GLYHO
|3,33
|270.090.760
|% -9,51
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,4108
|17,4235
|% 0,63
|
|Euro
|17,5733
|17,6198
|% 1,33
|
|Sterlin
|20,7201
|20,8240
|% 1,10
|
|Frank
|17,7552
|17,8622
|% 1,21
|
|Riyal
|4,6290
|4,6522
|% 0,78
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.738
|1.738
|11,77
|
|Altın Gr.
|974
|974
|14,75
|
|Cumhuriyet
|6.568
|6.667
|60,00
|
|Tam
|6.593
|6.748
|149,00
|
|Yarım
|3.213
|3.284
|56,00
|
|Çeyrek
|1.611
|1.644
|34,00
|
|Gümüş.Ons
|19,24
|19,27
|0,33
|
|Gümüş Gr.
|10,77
|10,78
|0,24
|
|B. Petrol
|99
|99
|-0,13
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59DAGHL
Yüzde -6.57 oranında düşüşle 25.04 lira fiyatla işlem gören hissede 622, 343 adet işlem
-
17:58IZFAS
Yüzde -8.12 oranında düşüşle 2.49 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 701, 069 adet işlem
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -43, 5 kaybederek (% -2.02 ) 2, 107
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : FENER, SMRTG, ESCOM, KLRHO, ERBOS, YBTAS, ORGE, YEOTK, KONYA
-
17:56
KRSTL, ASUZU, MEGAP değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında