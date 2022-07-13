Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

13.07.2022 08:41
***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Ödeme teknolojileri ve çözümleri alanında faaliyet gösteren dolaylı iştirakimiz Bakiyem Ödeme Çözümleri ve Teknolojileri A.Ş, 2022 yılı 2.çeyrekde işlem hacmini  geçen yılın aynı dönemine göre %900 artırarak aylık 114 milyon TL ‘ye erişti.
 

'Saha Bakiyem'' ürünü üç yıl üst üste IDC Türkiye tarafından 5 farklı dalda ödül alan Bakiyem,  2022 yılında 1 Milyar TL, 2023 yılında ise 5 Milyar TL  işlem hacmine ulaşmayı hedefliyor.
 
Yurtdışı açılımını 2022 yılında Azerbaycan ile başlatan Bakiyem, çıkmayı planladığı yatırım turunda alacağı yeni kaynak ile Avrupa pazarına açılmayı hedefliyor. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1044937


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:052.408
Değişim :  -1,07% |  -25,94
Açılış :  2.435  
Önceki Kapanış :  2.434  
En Yüksek
2.441 En Düşük
2.388
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DOAS 83,05 96.684.223 % 10,00  
KONYA 1.177,20 42.006.359 % 10,00  
YEOTK 72,60 102.127.972 % 10,00  
SMRTG 31,78 386.817.111 % 9,97  
ORGE 9,93 61.255.698 % 9,97  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 17,4108 17,4235 % 0,63  
Euro 17,5733 17,6198 % 1,33  
Sterlin 20,7201 20,8240 % 1,10  
Frank 17,7552 17,8622 % 1,21  
Riyal 4,6290 4,6522 % 0,78  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.738 1.738 11,77  
Altın Gr. 974 974 14,75  
Cumhuriyet 6.568 6.667 60,00  
Tam 6.593 6.748 149,00  
Yarım 3.213 3.284 56,00  
Çeyrek 1.611 1.644 34,00  
Gümüş.Ons 19,24 19,27 0,33  
Gümüş Gr. 10,77 10,78 0,24  
B. Petrol 99 99 -0,13  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru