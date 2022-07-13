***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarÖdeme teknolojileri ve çözümleri alanında faaliyet gösteren dolaylı iştirakimiz Bakiyem Ödeme Çözümleri ve Teknolojileri A.Ş, 2022 yılı 2.çeyrekde işlem hacmini geçen yılın aynı dönemine göre %900 artırarak aylık 114 milyon TL ‘ye erişti.'Saha Bakiyem'' ürünü üç yıl üst üste IDC Türkiye tarafından 5 farklı dalda ödül alan Bakiyem, 2022 yılında 1 Milyar TL, 2023 yılında ise 5 Milyar TL işlem hacmine ulaşmayı hedefliyor.Yurtdışı açılımını 2022 yılında Azerbaycan ile başlatan Bakiyem, çıkmayı planladığı yatırım turunda alacağı yeni kaynak ile Avrupa pazarına açılmayı hedefliyor.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1044937BIST