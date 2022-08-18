***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.08.2022 18:38
***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz bağlı ortaklığı Alesta Yatırım A.Ş'nin 8 Milyon TL değerleme üzerinden %5 pay karşılığı yatırım yaptığı İnteraktif Kredi Danışmanlık Anonim Şirketi, bu defa 80 Milyon TL değerleme üzerinden köprü yatırım aldı.
Borç-alacak ilişkisi içerisindeki tarafların güven içerisinde ticaret yapmalarını sağlamak amacıyla kredi danışmanlığı hizmetini yapay zeka tabanlı otomasyona dönüştüren İnteraktif Kredi, geçtiğimiz günlerde güvenilir kiracıyı seçmede yol gösterici olacak kira raporunu pazara sundu.
Alınan köprü yatırım sonrasında yatırım turunu tamamlamayı hedefleyen İnteraktif Kredi, Kıbrıs, Londra ve Orta Doğuda belirledikleri bazı ülkelerde faaliyete geçmeyi planlıyor.
Kamuoyunun bilgsine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1056831
BIST
18:053.020
En Yüksek
|Değişim
|: 1,34%
|| 40,01
|Açılış
|: 2.979
|
|Önceki Kapanış
|: 2.980
|
3.034
En Düşük
2.925
18:0518,0835
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,1356
|Açılış
|: 18,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0930
|
18,1393
En Düşük
17,9320
18:0518,3373
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0605
|Açılış
|: 18,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4300
|
18,4839
En Düşük
18,2352
18:051.022,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 5,16
|Açılış
|: 1.022,17
|
|Önceki Kapanış
|: 1.017,00
|
1.032,35
En Düşük
1.016,07
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EKIZ
|9,35
|2.122.890
|% 10,00
|
|KZBGY
|35,20
|106.811.077
|% 10,00
|
|GLCVY
|15,96
|117.713.308
|% 9,99
|
|TUKAS
|15,77
|257.784.401
|% 9,97
|
|VKING
|6,07
|5.122.927
|% 9,96
|
|KGYO
|17,82
|26.484.060
|% -10,00
|
|GZNMI
|45,86
|157.684.694
|% -9,99
|
|SKTAS
|3,20
|52.311.991
|% -9,86
|
|MRSHL
|229,00
|34.479.143
|% -8,69
|
|OBASE
|14,84
|101.330.025
|% -8,51
|
|THYAO
|69,65
|6.803.820.632
|% 1,38
|
|SISE
|25,50
|5.567.406.420
|% 5,11
|
|YKBNK
|5,91
|4.912.388.899
|% -1,66
|
|TUPRS
|329,00
|3.156.159.148
|% 7,69
|
|PETKM
|11,06
|3.124.461.122
|% 3,08
|
|YKBNK
|5,91
|4.912.388.899
|% -1,66
|
|EKGYO
|3,64
|2.802.893.309
|% -3,19
|
|ALBRK
|1,96
|807.393.798
|% -0,51
|
|PETKM
|11,06
|3.124.461.122
|% 3,08
|
|VAKBN
|4,78
|1.288.931.069
|% -2,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,0698
|18,0796
|% 0,73
|
|Euro
|18,2965
|18,3364
|% 0,33
|
|Sterlin
|21,6109
|21,7193
|% 0,22
|
|Frank
|18,8730
|18,9867
|% 0,46
|
|Riyal
|4,7977
|4,8218
|% 0,65
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.759
|1.759
|-2,64
|
|Altın Gr.
|1.024
|1.024
|6,98
|
|Cumhuriyet
|6.853
|6.957
|5,00
|
|Tam
|6.860
|6.943
|27,00
|
|Yarım
|3.343
|3.394
|13,00
|
|Çeyrek
|1.676
|1.697
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|19,61
|19,63
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|11,44
|11,46
|0,02
|
|B. Petrol
|96,21
|96,21
|2,56
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59PNSUT
Yüzde 5.75 oranında artışla 36.80 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 296, 048 adet işlem
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17:57XU100
Endeks 3, 028 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 61 üstünde . İşlem hacmi 81, 565.00 milyon TL de
-
17:57TURSG
Yüzde 4.94 oranında artışla 5.95 lira fiyatla işlem gören hissede 30, 456, 623 adet işlem
-
17:56AYGAZ
Yüzde 6.44 oranında artışla 40.32 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 247, 299 adet işlem
-
17:55ASUZU
Yüzde 4.68 oranında artışla 279.80 lira fiyatla işlem gören hissede 504, 371 adet işlem