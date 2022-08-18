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***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

18.08.2022 18:38
***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Açıklamalar

       Şirketimiz bağlı ortaklığı Alesta Yatırım A.Ş'nin  8 Milyon TL değerleme üzerinden %5 pay karşılığı yatırım yaptığı İnteraktif Kredi Danışmanlık Anonim Şirketi, bu defa 80 Milyon TL değerleme üzerinden köprü yatırım aldı.
Borç-alacak ilişkisi içerisindeki tarafların güven içerisinde ticaret yapmalarını sağlamak amacıyla kredi danışmanlığı hizmetini yapay zeka tabanlı otomasyona dönüştüren İnteraktif Kredi, geçtiğimiz günlerde güvenilir kiracıyı seçmede yol gösterici olacak kira raporunu pazara sundu.
Alınan köprü yatırım sonrasında yatırım turunu tamamlamayı hedefleyen İnteraktif Kredi, Kıbrıs, Londra ve Orta Doğuda belirledikleri bazı ülkelerde faaliyete geçmeyi planlıyor.
Kamuoyunun bilgsine sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1056831


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