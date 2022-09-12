***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBağlı Ortaklığımız Alesta Teknoloji Yatırım A.Ş'nin 2021 yılında 5 milyon TL şirket değerlemesi ile %10 oranında iştirak ettiği Bren İleri Teknoloji A.Ş, sağladığı hızlı gelişmeyle yine 2021 yılı içinde 65.100.000 TL değerleme ile yeni yatırım almıştı.Aldığı ikinci yatırım sonrasında satışlarını hızla artıran Bren, bu defa muhtelif yatırımcılardan 217.653.000 TL değerlemeyle yeni yatırım aldı.Bağlı ortaklığımız Alesta Teknoloji Yatırım A.Ş, yatırım tutarına %10 olan payını %11'e çıkartarak katılım sağladı.Geliştirdiği patentli teknolojisi ve hızla artan müşteri sayısı ile şirket değerlemesini 24 ay içinde 5 Milyon TL'den 217.653.000 TL'ye 43 kat artıran Bren İleri Teknoloji A.Ş, aldığı yatırım ile yurtdışı satışlarını hızlandırmayı hedefliyor.Pay sahipleri ve Kamunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062272BIST