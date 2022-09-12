***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
12.09.2022 09:32
***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bağlı Ortaklığımız Alesta Teknoloji Yatırım A.Ş'nin 2021 yılında 5 milyon TL şirket değerlemesi ile %10 oranında iştirak ettiği Bren İleri Teknoloji A.Ş, sağladığı hızlı gelişmeyle yine 2021 yılı içinde 65.100.000 TL değerleme ile yeni yatırım almıştı.
Aldığı ikinci yatırım sonrasında satışlarını hızla artıran Bren, bu defa muhtelif yatırımcılardan 217.653.000 TL değerlemeyle yeni yatırım aldı.
Bağlı ortaklığımız Alesta Teknoloji Yatırım A.Ş, yatırım tutarına %10 olan payını %11'e çıkartarak katılım sağladı.
Geliştirdiği patentli teknolojisi ve hızla artan müşteri sayısı ile şirket değerlemesini 24 ay içinde 5 Milyon TL'den 217.653.000 TL'ye 43 kat artıran Bren İleri Teknoloji A.Ş, aldığı yatırım ile yurtdışı satışlarını hızlandırmayı hedefliyor.
Pay sahipleri ve Kamunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062272
BIST
10:503.600
En Yüksek
|Değişim
|: 2,24%
|| 78,81
|Açılış
|: 3.558
|
|Önceki Kapanış
|: 3.521
|
3.613
En Düşük
3.544
10:5018,2449
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0102
|Açılış
|: 18,2980
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3100
|
18,2564
En Düşük
18,2080
10:5018,5573
En Yüksek
|Değişim
|: 1,32%
|| 0,2412
|Açılış
|: 18,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,5948
En Düşük
18,3348
10:501.010,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 3,77
|Açılış
|: 1.010,72
|
|Önceki Kapanış
|: 1.007,11
|
1.012,08
En Düşük
1.003,07
BIST En Aktif Hisseler10:50
|BRYAT
|504,80
|63.073.077
|% 9,98
|
|VAKBN
|14,24
|498.487.265
|% 9,96
|
|GARAN
|28,78
|1.594.962.198
|% 9,93
|
|BRSAN
|50,35
|57.830.041
|% 9,93
|
|INVEO
|21,52
|63.468.356
|% 9,91
|
|EUKYO
|4,01
|1.535.399
|% -9,68
|
|ASUZU
|296,00
|95.462.189
|% -9,48
|
|DOGUB
|9,26
|2.793.960
|% -3,94
|
|SELGD
|5,98
|333.309
|% -3,24
|
|SAYAS
|16,70
|5.010.064
|% -2,91
|
|AKBNK
|16,59
|3.391.935.947
|% 4,21
|
|YKBNK
|9,57
|1.993.290.232
|% 4,82
|
|THYAO
|74,20
|1.789.771.102
|% 1,09
|
|EKGYO
|5,30
|1.712.688.806
|% 3,72
|
|ISCTR
|13,29
|1.606.833.450
|% 6,83
|
|EKGYO
|5,30
|1.712.688.806
|% 3,72
|
|YKBNK
|9,57
|1.993.290.232
|% 4,82
|
|AKBNK
|16,59
|3.391.935.947
|% 4,21
|
|ISCTR
|13,29
|1.606.833.450
|% 6,83
|
|KRDMD
|14,85
|1.215.279.833
|% 4,14
|
|10:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2110
|18,2449
|% 0,06
|
|Euro
|18,5498
|18,5573
|% 1,32
|
|Sterlin
|21,2273
|21,3337
|% 0,75
|
|Frank
|19,0075
|19,1220
|% 0,48
|
|Riyal
|4,8361
|4,8604
|% -0,05
|
|10:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.725
|1.725
|7,05
|
|Altın Gr.
|1.011
|1.011
|3,80
|
|Cumhuriyet
|6.742
|6.844
|5,00
|
|Tam
|6.795
|6.855
|26,00
|
|Yarım
|3.311
|3.349
|11,00
|
|Çeyrek
|1.661
|1.676
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|19,15
|19,17
|0,31
|
|Gümüş Gr.
|11,21
|11,23
|0,16
|
|B. Petrol
|92,91
|92,91
|0,07
|
Seans Raporu
10:50
daha fazla
-
11:05ZPLIB
Yüzde 6.18 oranında artışla 50.70 lira fiyatla işlem gören hissede 189, 868 adet işlem
-
11:04XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 96, 54 artarak (% 2.50 ) 3, 963
-
11:04
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, EUKYO, ASUZU
-
11:04
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse AKBNK, YKBNK, THYAO
-
11:04XU100
Endeks 3, 602 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 28 üstünde . İşlem hacmi 27, 181.00 milyon TL de