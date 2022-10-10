***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBağlı Ortaklığımız Alesta Teknoloji Yatırım A.Ş 'nin 29.03.2021 tarihinde 7 milyon TL şirket değerlemesi ile %5 oranında iştirak ettiği Artiox Teknoloji Yazılım A.Ş, sağladığı hızlı büyümeyle 21.09.2021 tarihinde 21.250.000 TL değerleme ile yeni yatırım almıştı.Aldığı ikinci yatırım sonrasında satışlarını hızla artıran Artiox, bu defa muhtelif yatırımcılardan 277.500.000 TL değerlemeyle yeni yatırım aldı.Bağlı ortaklığımız Alesta Elektronik Teknoloji Yatırım A.Ş, yatırım tutarına %5 olan payını koruyarak katıldı.Şirket değerlemesini 18 ay içinde 5 Milyon TL'den 277.500.000 TL'ye 54,5 kat artıran Artiox Teknoloji Yazılım A.Ş, aldığı son yatırım ile yurtdışı faaliyetlerini güçlendirmeyi hedefliyor.Pay sahipleri ve Kamunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069519BIST