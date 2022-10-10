***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.10.2022 08:48
***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bağlı Ortaklığımız Alesta Teknoloji Yatırım A.Ş 'nin 29.03.2021 tarihinde 7 milyon TL şirket değerlemesi ile %5 oranında iştirak ettiği Artiox Teknoloji Yazılım A.Ş, sağladığı hızlı büyümeyle 21.09.2021 tarihinde 21.250.000 TL değerleme ile yeni yatırım almıştı.
Aldığı ikinci yatırım sonrasında satışlarını hızla artıran Artiox, bu defa muhtelif yatırımcılardan 277.500.000 TL değerlemeyle yeni yatırım aldı.
Bağlı ortaklığımız Alesta Elektronik Teknoloji Yatırım A.Ş, yatırım tutarına %5 olan payını koruyarak katıldı.
Şirket değerlemesini 18 ay içinde 5 Milyon TL'den 277.500.000 TL'ye 54,5 kat artıran Artiox Teknoloji Yazılım A.Ş, aldığı son yatırım ile yurtdışı faaliyetlerini güçlendirmeyi hedefliyor.
Pay sahipleri ve Kamunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069519
BIST
13:083.594
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 26,43
|Açılış
|: 3.574
|
|Önceki Kapanış
|: 3.568
|
3.602
En Düşük
3.566
13:0818,5816
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0344
|Açılış
|: 18,6050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6450
|
18,6724
En Düşük
18,5205
13:0818,0424
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0593
|Açılış
|: 18,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1400
|
18,1648
En Düşük
17,9996
13:081.004,19
En Yüksek
|Değişim
|: -1,02%
|| -10,34
|Açılış
|: 1.004,19
|
|Önceki Kapanış
|: 1.014,53
|
1.019,99
En Düşük
1.002,73
BIST En Aktif Hisseler13:08
|CRFSA
|44,32
|84.044.486
|% 9,98
|
|JANTS
|90,05
|337.102.660
|% 9,95
|
|YAPRK
|34,50
|21.047.083
|% 9,94
|
|HUNER
|5,69
|142.491.091
|% 9,85
|
|ULUUN
|31,44
|263.744.028
|% 9,39
|
|KIMMR
|7,20
|349.085
|% -10,00
|
|INFO
|7,83
|44.914.442
|% -9,90
|
|MARTI
|4,64
|119.155.640
|% -7,20
|
|YONGA
|29,30
|76.473
|% -6,98
|
|ISBTR
|42.251,00
|42.251
|% -5,20
|
|THYAO
|85,90
|3.268.517.008
|% 2,02
|
|SASA
|86,15
|1.559.324.551
|% -1,03
|
|ASELS
|32,12
|1.254.993.395
|% 2,03
|
|EKGYO
|4,33
|1.098.315.646
|% 0,70
|
|SISE
|30,06
|1.084.009.497
|% 1,01
|
|EKGYO
|4,33
|1.098.315.646
|% 0,70
|
|SKBNK
|1,74
|157.822.294
|% -1,69
|
|DOHOL
|5,37
|454.021.447
|% 0,75
|
|YKBNK
|8,15
|598.390.559
|% 0,12
|
|ISCTR
|8,34
|555.673.354
|% -0,12
|
|13:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5785
|18,5816
|% -0,18
|
|Euro
|18,0287
|18,0424
|% -0,33
|
|Sterlin
|20,5155
|20,6184
|% -0,31
|
|Frank
|18,5500
|18,6617
|% -0,49
|
|Riyal
|4,9282
|4,9529
|% -0,19
|
|13:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.680
|1.681
|-14,53
|
|Altın Gr.
|1.003
|1.003
|-11,22
|
|Cumhuriyet
|6.708
|6.810
|-74,00
|
|Tam
|6.748
|6.799
|-132,00
|
|Yarım
|3.288
|3.324
|-64,00
|
|Çeyrek
|1.647
|1.662
|-32,00
|
|Gümüş.Ons
|19,77
|19,79
|-0,36
|
|Gümüş Gr.
|11,79
|11,81
|-0,26
|
|B. Petrol
|96,98
|96,98
|-0,94
|