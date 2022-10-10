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***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

10.10.2022 08:48
***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Açıklamalar

         Bağlı Ortaklığımız Alesta Teknoloji Yatırım A.Ş 'nin 29.03.2021 tarihinde 7 milyon TL şirket değerlemesi ile %5 oranında iştirak ettiği Artiox Teknoloji Yazılım A.Ş, sağladığı hızlı büyümeyle 21.09.2021 tarihinde 21.250.000 TL değerleme ile yeni yatırım almıştı.
Aldığı ikinci yatırım sonrasında satışlarını hızla artıran Artiox, bu defa muhtelif yatırımcılardan 277.500.000 TL değerlemeyle yeni yatırım aldı.
Bağlı ortaklığımız Alesta Elektronik Teknoloji Yatırım A.Ş, yatırım tutarına %5 olan payını koruyarak katıldı.
Şirket değerlemesini 18 ay içinde 5 Milyon TL'den 277.500.000 TL'ye 54,5 kat artıran Artiox Teknoloji Yazılım A.Ş, aldığı son yatırım ile yurtdışı faaliyetlerini güçlendirmeyi hedefliyor.
Pay sahipleri ve Kamunun bilgisine sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069519


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CRFSA 44,32 84.044.486 % 9,98  
JANTS 90,05 337.102.660 % 9,95  
YAPRK 34,50 21.047.083 % 9,94  
HUNER 5,69 142.491.091 % 9,85  
ULUUN 31,44 263.744.028 % 9,39  
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Sterlin 20,5155 20,6184 % -0,31  
Frank 18,5500 18,6617 % -0,49  
Riyal 4,9282 4,9529 % -0,19  
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13:08 Alış Satış %  
Altın Ons 1.680 1.681 -14,53  
Altın Gr. 1.003 1.003 -11,22  
Cumhuriyet 6.708 6.810 -74,00  
Tam 6.748 6.799 -132,00  
Yarım 3.288 3.324 -64,00  
Çeyrek 1.647 1.662 -32,00  
Gümüş.Ons 19,77 19,79 -0,36  
Gümüş Gr. 11,79 11,81 -0,26  
B. Petrol 96,98 96,98 -0,94  
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