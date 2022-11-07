***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.11.2022 18:36
***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İştirakimiz Alesta Elektronik Teknoloji Yatırım A.Ş'den alınan bilgiye göre
Yüksek büyüme potansiyeline sahip erken aşama teknoloji girişimlerine yatırım stratejimiz doğrultusunda, Scoutly Teknoloji ve Yazılım Anonim Şirketi'ne 7.424.000 TL değerleme üzerinden %6 pay karşılığı iştirak edilmesine karar verildi.
Scoutly, E-spor organizasyonları için veri analitiği, scouting ve takım yönetim platfomu hizmetleri sunuyor.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1077638
BIST
18:054.332
En Yüksek
|Değişim
|: 2,72%
|| 114,68
|Açılış
|: 4.230
|
|Önceki Kapanış
|: 4.217
|
4.339
En Düşük
4.230
18:0518,5791
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0128
|Açılış
|: 18,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6150
|
18,6584
En Düşük
18,5206
18:0518,5773
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0860
|Açılış
|: 18,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5100
|
18,6274
En Düşük
18,3801
18:051.002,37
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -1,63
|Açılış
|: 1.002,37
|
|Önceki Kapanış
|: 1.004,00
|
1.006,11
En Düşük
997,25
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BFREN
|2.332,90
|93.893.686
|% 10,00
|
|POLTK
|968,10
|24.877.577
|% 10,00
|
|KONYA
|2.551,80
|233.536.880
|% 9,99
|
|VKING
|13,10
|6.774.665
|% 9,99
|
|CRFSA
|66,10
|170.420.862
|% 9,98
|
|KIMMR
|9,16
|17.829.719
|% -9,93
|
|KERVN
|0,85
|3.154.344
|% -9,57
|
|EGEPO
|14,30
|34.017.538
|% -8,63
|
|PRKME
|14,29
|149.214.743
|% -8,57
|
|BTCIM
|38,98
|49.670.129
|% -7,32
|
|THYAO
|107,20
|11.387.530.070
|% 2,88
|
|KRDMD
|13,85
|7.450.436.101
|% 6,54
|
|PETKM
|14,65
|5.638.897.063
|% 4,64
|
|TUPRS
|448,00
|5.380.755.649
|% 4,62
|
|EREGL
|36,62
|5.027.145.817
|% 9,97
|
|EKGYO
|4,79
|4.849.896.503
|% 4,13
|
|KRDMD
|13,85
|7.450.436.101
|% 6,54
|
|PETKM
|14,65
|5.638.897.063
|% 4,64
|
|ISCTR
|9,25
|3.015.732.179
|% 3,35
|
|HALKB
|8,72
|2.819.877.527
|% 2,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5774
|18,5830
|% 0,09
|
|Euro
|18,5594
|18,5732
|% 0,44
|
|Sterlin
|21,2357
|21,3422
|% 0,82
|
|Frank
|18,6890
|18,8016
|% 0,47
|
|Riyal
|4,9286
|4,9533
|% 0,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.679
|1.679
|-2,40
|
|Altın Gr.
|1.002
|1.002
|-1,78
|
|Cumhuriyet
|6.687
|6.788
|-1,00
|
|Tam
|6.707
|6.769
|135,00
|
|Yarım
|3.268
|3.309
|65,00
|
|Çeyrek
|1.639
|1.655
|34,00
|
|Gümüş.Ons
|20,88
|20,91
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|12,46
|12,47
|0,00
|
|B. Petrol
|99
|99
|0,57
|
Seans Raporu
18:05
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17:58INFO
Yüzde 6.83 oranında artışla 8.60 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 212, 982 adet işlem
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17:56YGYO
Yüzde 6.60 oranında artışla 1.13 lira fiyatla işlem gören hissede 23, 478, 037 adet işlem
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17:55XU100
Endeks 4, 330 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 67 üstünde . İşlem hacmi 99, 767.00 milyon TL de
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17:54SAHOL
Yüzde 7.66 oranında artışla 36.84 lira fiyatla işlem gören hissede 79, 098, 075 adet işlem
-
17:52RYSAS
Yüzde 8.07 oranında artışla 13.39 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 037, 288 adet işlem