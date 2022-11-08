***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarDolaylı iştiraklerimizden EYN Teknoloji A.Ş bünyesinde bulunan 954kWp gücündeki GES tesisinin KDV dahil 26.361.388 TL bedelle satışı için ön protokol imzalanmış olup 08.11.2022 itibariyle 1.861.680 TL kapora tahsil edilmiştir. Satış işleminin tamamlanması durumunda elde edilecek gelirin erken aşama teknoloji girişimlerine iştirak amacıyla kullanılması planlanmaktadır.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1078136BIST