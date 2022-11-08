***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.11.2022 18:14
***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Dolaylı iştiraklerimizden EYN Teknoloji A.Ş bünyesinde bulunan 954kWp gücündeki GES tesisinin KDV dahil 26.361.388 TL bedelle satışı için ön protokol imzalanmış olup 08.11.2022 itibariyle 1.861.680 TL kapora tahsil edilmiştir. Satış işleminin tamamlanması durumunda elde edilecek gelirin erken aşama teknoloji girişimlerine iştirak amacıyla kullanılması planlanmaktadır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1078136
BIST
17:584.363
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 31,62
|Açılış
|: 4.336
|
|Önceki Kapanış
|: 4.332
|
4.412
En Düşük
4.297
17:5818,6006
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,1236
|Açılış
|: 18,6150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6200
|
18,6126
En Düşük
18,4157
17:5818,6885
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 0,1535
|Açılış
|: 18,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5900
|
18,7025
En Düşük
18,4643
17:581.004,61
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 9,46
|Açılış
|: 1.004,61
|
|Önceki Kapanış
|: 995,15
|
1.004,88
En Düşük
990,19
BIST En Aktif Hisseler17:58
|KMPUR
|117,70
|113.761.564
|% 10,00
|
|OTTO
|40,70
|938.676
|% 10,00
|
|GUBRF
|162,80
|776.062.988
|% 10,00
|
|GRSEL
|15,95
|31.509.798
|% 10,00
|
|HEKTS
|32,80
|3.156.071.881
|% 9,99
|
|KLRHO
|28,98
|181.775.851
|% -10,00
|
|ISKUR
|793.815,00
|793.815
|% -10,00
|
|VKING
|11,79
|1.043.262
|% -10,00
|
|ISBIR
|74,55
|1.685.316
|% -9,96
|
|KIMMR
|8,25
|108.958.940
|% -9,93
|
|THYAO
|113,30
|13.037.868.584
|% 5,69
|
|EREGL
|35,76
|12.680.081.997
|% -2,35
|
|EKGYO
|5,13
|7.526.409.115
|% 7,10
|
|ASELS
|36,28
|5.945.050.186
|% 1,74
|
|KRDMD
|13,00
|4.663.730.079
|% -6,14
|
|EKGYO
|5,13
|7.526.409.115
|% 7,10
|
|ISCTR
|9,11
|3.277.416.140
|% -1,51
|
|KRDMD
|13,00
|4.663.730.079
|% -6,14
|
|EREGL
|35,76
|12.680.081.997
|% -2,35
|
|SKBNK
|2,10
|678.992.790
|% 0,96
|
|17:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5970
|18,6009
|% 0,67
|
|Euro
|18,6605
|18,6674
|% 0,71
|
|Sterlin
|21,2578
|21,3644
|% 0,19
|
|Frank
|18,7220
|18,8348
|% 0,55
|
|Riyal
|4,9323
|4,9571
|% 0,57
|
|17:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.679
|1.679
|4,47
|
|Altın Gr.
|1.002
|1.003
|7,39
|
|Cumhuriyet
|6.669
|6.769
|-19,00
|
|Tam
|6.709
|6.764
|16,00
|
|Yarım
|3.269
|3.307
|8,00
|
|Çeyrek
|1.639
|1.653
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|20,95
|20,99
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|12,49
|12,51
|0,15
|
|B. Petrol
|97,88
|97,88
|-0,04
|