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***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

08.11.2022 18:14
***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Açıklamalar

   Dolaylı iştiraklerimizden EYN Teknoloji A.Ş bünyesinde bulunan 954kWp gücündeki GES tesisinin KDV dahil 26.361.388 TL bedelle satışı için ön protokol imzalanmış olup 08.11.2022 itibariyle 1.861.680 TL kapora tahsil edilmiştir.  Satış işleminin tamamlanması durumunda elde edilecek gelirin erken aşama teknoloji  girişimlerine iştirak amacıyla kullanılması planlanmaktadır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1078136


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