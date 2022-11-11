***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
11.11.2022 19:07
***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İştirakimiz Alesta Elektronik Teknoloji Yatırım A.Ş'den alınan bilgiye göre
Yüksek büyüme potansiyeline sahip erken aşama teknoloji girişimlerine yatırım stratejimiz doğrultusunda, Postuby Bilişim Teknolojileri Anonim Şirketi'ne 7.436.000 TL değerleme üzerinden %5,25 pay karşılığı iştirak edilmesine karar verildi.
Postuby, Kurumsal ve bireysel kullanıcılara sosyal medya içerik yönetim platformu sunuyor.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079626
BIST
18:054.456
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -11,57
|Açılış
|: 4.541
|
|Önceki Kapanış
|: 4.467
|
4.552
En Düşük
4.428
18:0518,5262
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0363
|Açılış
|: 18,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5550
|
18,5893
En Düşük
18,4566
18:0519,1522
En Yüksek
|Değişim
|: 1,59%
|| 0,3004
|Açılış
|: 19,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7200
|
19,1674
En Düşük
18,8141
18:051.048,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 4,49
|Açılış
|: 1.048,00
|
|Önceki Kapanış
|: 1.043,51
|
1.054,73
En Düşük
1.039,37
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BRYAT
|956,30
|202.640.540
|% 10,00
|
|AKENR
|4,40
|90.380.312
|% 10,00
|
|CELHA
|28,60
|28.157.394
|% 10,00
|
|VERUS
|96,80
|58.361.234
|% 10,00
|
|MNDRS
|10,56
|150.038.535
|% 10,00
|
|SNGYO
|4,23
|22.414.288
|% -10,00
|
|GLBMD
|10,95
|52.371.962
|% -9,95
|
|TURGG
|264,00
|40.172.071
|% -9,09
|
|KZBGY
|16,78
|265.209.478
|% -8,61
|
|ETILR
|9,39
|39.424.828
|% -6,01
|
|THYAO
|111,50
|9.143.633.629
|% -1,68
|
|EREGL
|36,50
|6.726.975.318
|% -2,77
|
|ASELS
|38,86
|6.171.589.224
|% 2,16
|
|PETKM
|14,23
|4.116.942.234
|% -1,73
|
|EKGYO
|5,30
|3.676.811.962
|% -1,49
|
|EKGYO
|5,30
|3.676.811.962
|% -1,49
|
|ODAS
|10,81
|3.505.800.391
|% 8,32
|
|YKBNK
|9,67
|3.127.993.058
|% -1,02
|
|SKBNK
|2,16
|650.416.396
|% -3,14
|
|PETKM
|14,23
|4.116.942.234
|% -1,73
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5195
|18,5219
|% 0,17
|
|Euro
|19,1387
|19,1499
|% 1,58
|
|Sterlin
|21,7261
|21,8350
|% 0,62
|
|Frank
|19,4914
|19,6088
|% 2,20
|
|Riyal
|4,9098
|4,9345
|% 0,13
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.763
|1.763
|6,70
|
|Altın Gr.
|1.048
|1.048
|4,38
|
|Cumhuriyet
|6.970
|7.075
|124,00
|
|Tam
|6.909
|7.048
|30,00
|
|Yarım
|3.354
|3.445
|14,00
|
|Çeyrek
|1.678
|1.722
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|21,44
|21,46
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|12,72
|12,74
|-0,15
|
|B. Petrol
|96,04
|96,04
|2,37
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU100
Endeks 4, 443 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 55 altında . İşlem hacmi 95, 026.00 milyon TL de
-
17:59KZBGY
Yüzde -9.97 oranında düşüşle 16.53 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 294, 110 adet işlem
-
17:58TRILC
Yüzde -5.48 oranında düşüşle 12.07 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 027, 307 adet işlem
-
17:57ITTFH
Yüzde -4.26 oranında düşüşle 2.47 lira fiyatla işlem gören hissede 23, 194, 518 adet işlem
-
17:55ETILR
Yüzde -6.01 oranında düşüşle 9.39 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 864, 522 adet işlem