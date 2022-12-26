***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarEbeveynlere çocukların bilişsel, sosyal, duygusal ve motor gelişiminde ihtiyaç duyabilecekleri desteği online uzmanlar tarafından sağlayan Eba Garaj Anonim Şirketi'ne (https://kidolog.com) bağlı ortaklığımız Alesta Elektronik Teknoloji Yatırım A.Ş üzerinden 07.06.2021 tarihinde 3 Milyon TL şirket değeri ile %10, 17.05.2022 tarihinde ise 21 Milyon TL şirket değeri ile %1 olmak üzere toplam %11 iştirak etmiştik.Bu defa değerini 18 ayda 45,6 kat artırma başarısını gösteren Eba Garaj, muhtelif yatırımcılardan 139.800.000 TL şirket değeri üzerinden yeni yatırım aldı. Bağlı ortaklığımız Alesta Elektronik Teknoloji Yatırtım A.Ş, yatırım turuna payını muhafaza ederek katıldı.Eba Garaj aldığı yatırımı yurtdışı oeprasyonlarını büyütmek için kullanacak.Pay sahiplerimizin bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1089727BIST