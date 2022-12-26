***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.12.2022 19:27
***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ebeveynlere çocukların bilişsel, sosyal, duygusal ve motor gelişiminde ihtiyaç duyabilecekleri desteği online uzmanlar tarafından sağlayan Eba Garaj Anonim Şirketi'ne (https://kidolog.com) bağlı ortaklığımız Alesta Elektronik Teknoloji Yatırım A.Ş üzerinden 07.06.2021 tarihinde 3 Milyon TL şirket değeri ile %10, 17.05.2022 tarihinde ise 21 Milyon TL şirket değeri ile %1 olmak üzere toplam %11 iştirak etmiştik.
Bu defa değerini 18 ayda 45,6 kat artırma başarısını gösteren Eba Garaj, muhtelif yatırımcılardan 139.800.000 TL şirket değeri üzerinden yeni yatırım aldı. Bağlı ortaklığımız Alesta Elektronik Teknoloji Yatırtım A.Ş, yatırım turuna payını muhafaza ederek katıldı.
Eba Garaj aldığı yatırımı yurtdışı oeprasyonlarını büyütmek için kullanacak.
Pay sahiplerimizin bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1089727
BIST
18:055.504
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 49,30
|Açılış
|: 5.517
|
|Önceki Kapanış
|: 5.455
|
5.549
En Düşük
5.480
18:0518,6960
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0332
|Açılış
|: 18,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8450
|
18,7022
En Düşük
18,6523
18:0519,9095
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0412
|Açılış
|: 20,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9900
|
19,9095
En Düşük
19,8497
18:051.079,26
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,33
|Açılış
|: 1.079,26
|
|Önceki Kapanış
|: 1.078,93
|
1.081,77
En Düşük
1.078,88
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TERA
|13,31
|10.487.189
|% 10,00
|
|YESIL
|5,39
|57.587.068
|% 10,00
|
|NATEN
|201,30
|86.493.575
|% 10,00
|
|BRKVY
|30,36
|4.500.870
|% 10,00
|
|CMBTN
|574,30
|54.915.420
|% 10,00
|
|IMASM
|270,00
|61.443.365
|% -10,00
|
|UZERB
|170,10
|2.145.575
|% -10,00
|
|KONTR
|153,10
|359.640.792
|% -8,54
|
|OZSUB
|20,82
|69.267.642
|% -8,12
|
|ALFAS
|298,20
|427.139.910
|% -6,64
|
|ENKAI
|32,30
|7.748.571.427
|% 5,21
|
|PETKM
|20,48
|7.117.181.308
|% 4,33
|
|THYAO
|145,00
|6.301.883.747
|% 2,26
|
|ASELS
|59,20
|4.652.320.500
|% 2,07
|
|EKGYO
|8,55
|3.787.032.792
|% 0,47
|
|EKGYO
|8,55
|3.787.032.792
|% 0,47
|
|PETKM
|20,48
|7.117.181.308
|% 4,33
|
|ENKAI
|32,30
|7.748.571.427
|% 5,21
|
|YKBNK
|12,10
|2.786.528.921
|% -0,08
|
|DOHOL
|10,55
|2.230.419.944
|% 5,61
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6790
|18,6960
|% 0,18
|
|Euro
|19,8437
|19,9095
|% 0,21
|
|Sterlin
|22,4500
|22,5626
|% 0,07
|
|Frank
|19,9585
|20,0787
|% 0,08
|
|Riyal
|4,9481
|4,9729
|% 0,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.797
|1.799
|-0,01
|
|Altın Gr.
|1.078
|1.079
|0,24
|
|Cumhuriyet
|7.285
|7.395
|5,00
|
|Tam
|7.321
|7.372
|54,00
|
|Yarım
|3.545
|3.610
|32,00
|
|Çeyrek
|1.778
|1.804
|16,00
|
|Gümüş.Ons
|23,71
|23,75
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|14,22
|14,25
|0,00
|
|B. Petrol
|84,54
|84,54
|3,56
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58EUYO
Yüzde 8.86 oranında artışla 4.67 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 690, 077 adet işlem
-
17:57PAMEL
Yüzde 4.33 oranında artışla 248.00 lira fiyatla işlem gören hissede 75, 998 adet işlem
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 55, 65 artarak (% 1.16 ) 4, 861
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ULUFA, PENTA, TERA, UMPAS, VKING, YESIL, BRKO, CMBTN, ADEL, YYAPI
-
17:56
ADEL, PSDTC, CMBTN değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında