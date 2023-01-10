***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi08.11.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarDolaylı iştiraklerimizden EYN Teknoloji A.Ş bünyesinde bulunan 954kWp gücündeki GES tesisinin 26.361.388 TL bedelle satışı için ön protokolun imzaladığını ve 1.861.680 TL.kapora tahsil edildiğini 08.11.2022 tarihli KAP açıklamasıyla duyurmuştuk.Ges tesisi satış işlemi gerçekleşmiş olup, bedelin tamamı nakden tahsil edilmiştir.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1099717BIST