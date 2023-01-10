***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.01.2023 18:07
***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.11.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Dolaylı iştiraklerimizden EYN Teknoloji A.Ş bünyesinde bulunan 954kWp gücündeki GES tesisinin 26.361.388 TL bedelle satışı için ön protokolun imzaladığını ve 1.861.680 TL.kapora tahsil edildiğini 08.11.2022 tarihli KAP açıklamasıyla duyurmuştuk.
Ges tesisi satış işlemi gerçekleşmiş olup, bedelin tamamı nakden tahsil edilmiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1099717
BIST
18:054.988
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BIST En Aktif Hisseler18:05
|SDTTR
|51,50
|4.536.223
|% 10,00
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|ULUFA
|7,15
|33.890.858
|% 10,00
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|ACSEL
|77,55
|68.536.063
|% 10,00
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|ARMDA
|236,50
|28.630.627
|% 10,00
|
|OZSUB
|17,17
|25.573.476
|% 9,99
|
|BFREN
|4.632,30
|207.791.217
|% -10,00
|
|CEOEM
|20,34
|25.393.619
|% -10,00
|
|KONYA
|3.381,60
|161.763.781
|% -10,00
|
|GOZDE
|23,40
|532.465.431
|% -10,00
|
|ARSAN
|9,36
|37.486.293
|% -10,00
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|THYAO
|131,20
|7.228.138.030
|% -5,20
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|EREGL
|37,86
|7.205.211.826
|% -4,92
|
|ASELS
|58,15
|7.045.379.508
|% -1,61
|
|KRDMD
|18,14
|5.369.510.695
|% -3,46
|
|KOZAL
|563,00
|4.362.869.376
|% -5,09
|
|EKGYO
|8,50
|4.280.841.435
|% -2,63
|
|YKBNK
|9,53
|3.776.101.004
|% -5,83
|
|KRDMD
|18,14
|5.369.510.695
|% -3,46
|
|SKBNK
|2,73
|555.161.757
|% -3,87
|
|AKBNK
|17,03
|3.253.702.590
|% -4,38
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7693
|18,7796
|% 0,05
|
|Euro
|20,1513
|20,1623
|% 0,07
|
|Sterlin
|22,7377
|22,8517
|% -0,22
|
|Frank
|20,2625
|20,3845
|% -0,13
|
|Riyal
|4,9849
|5,0099
|% 0,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.875
|1.875
|3,38
|
|Altın Gr.
|1.132
|1.132
|2,72
|
|Cumhuriyet
|7.619
|7.734
|-26,00
|
|Tam
|7.655
|7.721
|13,00
|
|Yarım
|3.718
|3.777
|6,00
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|Çeyrek
|1.859
|1.889
|4,00
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|Gümüş.Ons
|23,61
|23,65
|-0,01
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|Gümüş Gr.
|14,25
|14,27
|-0,00
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|B. Petrol
|80,58
|80,58
|0,93
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