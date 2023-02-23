***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
23.02.2023 18:12
***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İştirakimiz Alesta Elektronik Teknoloji Yatırım A.Ş.'den alınan bilgiye göre yüksek büyüme potansiyeline sahip erken aşama teknoloji girişimlerine yatırım stratejimiz doğrultusunda, Ciel Tıbbi Ürünler Kozmetik Danışmanlık Laboratuvar Hizmetleri Anonim Şirketi'ne 5.646.000 TL değerleme üzerinden %15 iştirak edilmesine karar verildi.
Lipozomlar üzerine yüksek teknoloji geliştiren ve ilk uygulamalarını kozmetik dikeyinde uygulayan Ciel Laboratories, Lipozomal enkapsülasyon yöntemiyle ilaç etken maddeleri, gıda takviyeleri ya da kozmetik aktif maddelerinin yüksek verimle hedefine ulaşmasını sağlıyor.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1116403
BIST
18:055.086
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BIST En Aktif Hisseler18:05
|ONCSM
|78,10
|23.554.703
|% 10,00
|
|SDTTR
|92,95
|80.393.298
|% 10,00
|
|BAGFS
|30,58
|96.770.035
|% 10,00
|
|EGGUB
|82,60
|12.187.878
|% 9,99
|
|ULUSE
|316,00
|40.349.647
|% 9,99
|
|NUHCM
|148,50
|52.823.127
|% -10,00
|
|AKCNS
|68,85
|18.123.730
|% -10,00
|
|KONYA
|3.867,00
|130.905.401
|% -10,00
|
|NIBAS
|20,52
|42.732.732
|% -10,00
|
|CMBTN
|660,90
|15.177.927
|% -10,00
|
|KRDMD
|21,74
|7.215.218.733
|% -3,72
|
|EREGL
|44,38
|4.527.137.919
|% -2,46
|
|AKBNK
|16,11
|3.503.976.004
|% 0,31
|
|THYAO
|136,60
|3.087.930.838
|% 0,15
|
|OYAKC
|39,96
|2.996.290.410
|% -3,76
|
|KRDMD
|21,74
|7.215.218.733
|% -3,72
|
|EKGYO
|8,09
|2.095.325.910
|% 0,62
|
|AKBNK
|16,11
|3.503.976.004
|% 0,31
|
|YKBNK
|9,27
|1.815.862.769
|% 1,20
|
|IZMDC
|6,01
|802.433.028
|% -7,54
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8709
|18,8749
|% 0,01
|
|Euro
|19,9835
|19,9912
|% -0,09
|
|Sterlin
|22,5693
|22,6825
|% -0,39
|
|Frank
|20,1161
|20,2373
|% -0,30
|
|Riyal
|5,0149
|5,0400
|% -0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.821
|1.821
|-3,72
|
|Altın Gr.
|1.105
|1.105
|-1,85
|
|Cumhuriyet
|7.547
|7.604
|-101,00
|
|Tam
|7.543
|7.615
|-26,00
|
|Yarım
|3.685
|3.726
|-13,00
|
|Çeyrek
|1.842
|1.863
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|21,33
|21,35
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|12,95
|12,96
|-0,09
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|B. Petrol
|82,06
|82,06
|1,46
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