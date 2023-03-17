***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarOtomasyon sistemlerinin uzaktan kontrol ve yönetim teknolojileri üzerine çalışan HUBBOX Endüstriyel Teknoloji Yazılım ve Danışmanlık Sanayi A.Ş'ne (www.hubbox.io) bağlı ortaklığımız Alesta Teknoloji Yatırım A.Ş üzerinden 08.07.2020 tarihinde 6 Milyon TL değerlemeyle %5, 1 Mart 2021 tarihinde ise 7.380.240 TL değerlemeyle %5 iştirak etmiş ve KAP açıklamalarında duyurmuştuk.Hubbox bu defa 131.880.000 TL şirket değeri üzerinden yeni yatırım aldı. Bağlı ortaklığımız Alesta Elektronik Teknoloji Yatırtım A.Ş, yatırım turuna payını muhafaza ederek katıldı.Pay sahiplerimizin bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1126046BIST