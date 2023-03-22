***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBağlı ortaklığımız Alesta Teknoloji Yatırım A.Ş, halen %9 pay sahibi olduğu Bakiyem Ödeme Çözümleri ve Teknolojileri A.Ş'den 829.800TL bedelle ilave %1 pay alarak toplam payını %10'a yükseltmeye karar vermiştir.Yatırım yapmış olduğumuz 2020 yılını 72 Milyon TL işlem hacmiyle tamamlayan Bakiyem, 2022 yılında 20 kat büyümeyle 1,4 Milyar TL lik işlem hacmine erişti. Bakiyem, 2023 yılında ise 2020 yılına göre 110 kat büyümeyle 8 Milyar TL işlem hacmi hedefliyor.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1127127BIST