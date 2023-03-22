***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.03.2023 18:10
***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bağlı ortaklığımız Alesta Teknoloji Yatırım A.Ş, halen %9 pay sahibi olduğu Bakiyem Ödeme Çözümleri ve Teknolojileri A.Ş'den 829.800TL bedelle ilave %1 pay alarak toplam payını %10'a yükseltmeye karar vermiştir.
Yatırım yapmış olduğumuz 2020 yılını 72 Milyon TL işlem hacmiyle tamamlayan Bakiyem, 2022 yılında 20 kat büyümeyle 1,4 Milyar TL lik işlem hacmine erişti. Bakiyem, 2023 yılında ise 2020 yılına göre 110 kat büyümeyle 8 Milyar TL işlem hacmi hedefliyor.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1127127
BIST
18:055.001
En Yüksek
|Değişim
|: 1,92%
|| 94,43
|Açılış
|: 4.932
|
|Önceki Kapanış
|: 4.907
|
5.001
En Düşük
4.891
18:0519,0405
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0205
|Açılış
|: 19,3280
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3000
|
19,3212
En Düşük
19,0033
18:0520,5597
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0667
|Açılış
|: 20,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 20,7700
|
20,7829
En Düşük
20,4489
18:051.191,94
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 4,52
|Açılış
|: 1.191,94
|
|Önceki Kapanış
|: 1.187,41
|
1.205,00
En Düşük
1.183,94
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BFREN
|5.170,00
|97.691.447
|% 10,00
|
|MMCAS
|5,50
|886.308
|% 10,00
|
|BRYAT
|806,30
|123.734.730
|% 10,00
|
|YAPRK
|45,76
|9.680.023
|% 10,00
|
|ALCAR
|506,00
|44.607.765
|% 10,00
|
|PAMEL
|345,60
|39.836.009
|% -10,00
|
|GEREL
|14,39
|220.049.877
|% -9,95
|
|SEKUR
|18,07
|38.263.236
|% -7,57
|
|FENER
|59,65
|551.491.538
|% -6,80
|
|ULUSE
|161,40
|179.744.028
|% -6,33
|
|ASTOR
|60,50
|7.021.617.900
|% -3,97
|
|EREGL
|37,10
|3.895.690.763
|% 0,22
|
|THYAO
|127,90
|3.535.726.338
|% 3,23
|
|GOKNR
|23,70
|2.931.718.882
|% -4,05
|
|ISCTR
|13,70
|2.820.643.164
|% 0,44
|
|ISCTR
|13,70
|2.820.643.164
|% 0,44
|
|EKGYO
|6,72
|1.280.216.578
|% 2,13
|
|YKBNK
|10,47
|1.537.281.889
|% 1,75
|
|KRDMD
|19,53
|2.796.311.847
|% 6,49
|
|GOKNR
|23,70
|2.931.718.882
|% -4,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,0366
|19,0405
|% 0,11
|
|Euro
|20,5493
|20,5597
|% 0,33
|
|Sterlin
|23,2152
|23,3316
|% 0,16
|
|Frank
|20,5315
|20,6552
|% -0,08
|
|Riyal
|5,0544
|5,0797
|% 0,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.947
|1.947
|7,12
|
|Altın Gr.
|1.192
|1.192
|4,58
|
|Cumhuriyet
|8.039
|8.161
|-23,00
|
|Tam
|8.057
|8.156
|32,00
|
|Yarım
|3.950
|3.991
|15,00
|
|Çeyrek
|1.975
|1.995
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|22,62
|22,66
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|13,83
|13,85
|0,14
|
|B. Petrol
|76,00
|76,00
|0,68
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59ONCSM
Yüzde 9.94 oranında artışla 133.80 lira fiyatla işlem gören hissede 460, 493 adet işlem
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SASA, EREGL, ALARK
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KRDMD, AKSEN, GUBRF
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 61, 75 artarak (% 1.40 ) 4, 473
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EGGUB, MERCN, IDEAS, CRDFA, CRFSA, AZTEK, ENSRI, ULUFA, ONCSM, DGGYO