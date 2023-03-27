***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİştirakimiz Alesta Elektronik Teknoloji Yatırım A.Ş'den alınan bilgiye göre Yüksek büyüme potansiyeline sahip erken aşama teknoloji girişimlerine yatırım stratejimiz doğrultusunda, For Physician Eğitim Sağlık Teknoloji Yazılım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ne 7.520.000 TL değerleme üzerinden %2,5 iştirak edilmesine, yine aynı değerlemeden %2,5 ilave pay alımı için opsiyon hakkı alınmasına karar verildi.For Physician, Pratisyen hekimlere anlık vaka danışma uygulaması sunuyor.Uygulamaya üye pratisyen hekimler önlerine gelen vakalarsa uzman hekimlere anında danışıp yorum alabiliyor.Pay sahiplerimizin bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1128249BIST