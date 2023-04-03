***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİştirakimiz Alesta Elektronik Teknoloji Yatırım A.Ş'den alınan bilgiye göre yüksek büyüme potansiyeline sahip erken aşama teknoloji girişimlerine yatırım stratejimiz doğrultusunda, Pink Games Oyun Teknolojileri Anonim Şirketi'ne 22.848.000 TL değerleme üzerinden %4 iştirak edilmesine, yine aynı değerlemeden %1,6 ilave pay edinimi için opsiyon alınmasına karar verildi.Snapcat, Tiktok gibi uygulamalara HTML tabanlı oyun geliştiren Pink Games, kendi geliştirdiği araçlarla üretim süreçlerini iki kat hızlandırabiliyor.Pay sahiplerimizin bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1131293BIST