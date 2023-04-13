Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

13.04.2023 19:54
***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

         İştirakimiz Alesta Elektronik Teknoloji Yatırım A.Ş'den alınan bilgiye göre Yüksek büyüme potansiyeline sahip erken aşama teknoloji girişimlerine yatırım stratejimiz doğrultusunda,  Olleyy Teknoloji Anonim Şirketi'ne (https://www.olleyy.com) 38.520.000 TL değerleme üzerinden %5  iştirak edilmesine, yine aynı değerlemeden %2,5 ilave pay için opsiyon alınmasına  karar verildi.
 
Olleyy, spor yapmak isteyenlerle spor tesisi ve eğitmenlerini online ortamda biraraya getiriyor.
 
Pay sahiplerimizin bilgisine sunarız. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1137814


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:055.136
Değişim :  -0,21% |  -10,56
Açılış :  5.165  
Önceki Kapanış :  5.146  
En Yüksek
5.196 En Düşük
5.132
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ADEL 110,00 34.108.947 % 10,00  
BALAT 16,94 1.561.581 % 10,00  
POLTK 2.208,60 26.706.341 % 10,00  
CRFSA 63,85 115.247.396 % 9,99  
SONME 32,14 27.963.674 % 9,99  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 19,3324 19,3384 % 0,17  
Euro 21,3828 21,3996 % 0,82  
Sterlin 24,1541 24,2752 % 0,47  
Frank 21,6962 21,8269 % 1,09  
Riyal 5,1385 5,1643 % 0,10  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 2.043 2.043 28,31  
Altın Gr. 1.269 1.269 18,16  
Cumhuriyet 8.691 8.822 180,00  
Tam 8.712 8.796 121,00  
Yarım 4.255 4.304 59,00  
Çeyrek 2.127 2.152 30,00  
Gümüş.Ons 25,88 25,91 0,39  
Gümüş Gr. 16,06 16,08 0,23  
B. Petrol 86,50 86,50 -0,83  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru