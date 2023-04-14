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***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

14.04.2023 08:47
***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Açıklamalar

Bağlı ortaklığımız Alesta Teknoloji Yatırım A.Ş üzerinden yatırımcısı olduğumuz Fon Radar Bilişim Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin finansman sorununa çözüm sağlayacak Tedarikçi Finansmanı Ürününü sunmak üzere kurulan Neo Elektronik Ticaret Bilişim Teknolojileri Yazılım ve Danışmanlık Anonim Şirketi'ne %20 oranında ortak olmuştur.
Pay sahiplerimizin bilgisine sunarız. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1137916


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BIST En Aktif Hisseler18:10
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
GARAN 29,46 1.715.471.803 % 7,63  
ONCSM 101,20 98.580.336 % 0,00  
OTTO 90,10 7.176.852 % 0,00  
KUVVA 41,82 2.213.951 % 0,00  
UFUK 64,75 11.650.869 % 0,00  
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18:10 Alış Satış %  
Dolar 19,3550 19,3622 % 0,22  
Euro 21,4253 21,4579 % 0,49  
Sterlin 24,1874 24,3087 % 0,21  
Frank 21,7179 21,8487 % 0,33  
Riyal 5,1457 5,1715 % 0,15  
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18:10 Alış Satış %  
Altın Ons 2.041 2.042 1,35  
Altın Gr. 1.272 1.272 3,45  
Cumhuriyet 8.691 8.822 180,00  
Tam 8.719 8.804 13,00  
Yarım 4.258 4.308 6,00  
Çeyrek 2.129 2.154 3,00  
Gümüş.Ons 25,87 25,90 0,06  
Gümüş Gr. 16,12 16,13 0,07  
B. Petrol 86,36 86,36 0,27  
Seans Raporu 18:10
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