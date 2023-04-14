***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
14.04.2023 08:47
***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bağlı ortaklığımız Alesta Teknoloji Yatırım A.Ş üzerinden yatırımcısı olduğumuz Fon Radar Bilişim Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin finansman sorununa çözüm sağlayacak Tedarikçi Finansmanı Ürününü sunmak üzere kurulan Neo Elektronik Ticaret Bilişim Teknolojileri Yazılım ve Danışmanlık Anonim Şirketi'ne %20 oranında ortak olmuştur.
Pay sahiplerimizin bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1137916
BIST
18:105.136
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 5.136
|
0
En Düşük
0
18:1019,3622
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0434
|Açılış
|: 19,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6850
|
19,3928
En Düşük
19,2983
18:1021,4579
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,1041
|Açılış
|: 21,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 21,5800
|
21,4741
En Düşük
21,3162
18:101.271,59
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 3,28
|Açılış
|: 1.271,59
|
|Önceki Kapanış
|: 1.268,31
|
1.273,60
En Düşük
1.266,03
BIST En Aktif Hisseler18:10
|GARAN
|29,46
|1.715.471.803
|% 7,63
|
|ONCSM
|101,20
|98.580.336
|% 0,00
|
|OTTO
|90,10
|7.176.852
|% 0,00
|
|KUVVA
|41,82
|2.213.951
|% 0,00
|
|UFUK
|64,75
|11.650.869
|% 0,00
|
|KUVVA
|41,82
|2.213.951
|% 0,00
|
|ONCSM
|101,20
|98.580.336
|% 0,00
|
|OTTO
|90,10
|7.176.852
|% 0,00
|
|ORMA
|59,00
|502.654
|% 0,00
|
|UFUK
|64,75
|11.650.869
|% 0,00
|
|THYAO
|137,10
|5.228.301.894
|% 0,00
|
|KOZAL
|22,78
|4.828.322.392
|% 0,00
|
|EREGL
|36,30
|3.198.442.070
|% 0,00
|
|ISCTR
|12,12
|2.488.725.454
|% 0,00
|
|SISE
|44,50
|2.028.333.540
|% 0,00
|
|KOZAL
|22,78
|4.828.322.392
|% 0,00
|
|ISCTR
|12,12
|2.488.725.454
|% 0,00
|
|EKGYO
|7,00
|1.265.475.313
|% 0,00
|
|SKBNK
|2,47
|291.689.505
|% 0,00
|
|YKBNK
|10,32
|1.114.574.202
|% 0,00
|
|18:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,3550
|19,3622
|% 0,22
|
|Euro
|21,4253
|21,4579
|% 0,49
|
|Sterlin
|24,1874
|24,3087
|% 0,21
|
|Frank
|21,7179
|21,8487
|% 0,33
|
|Riyal
|5,1457
|5,1715
|% 0,15
|
|18:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.041
|2.042
|1,35
|
|Altın Gr.
|1.272
|1.272
|3,45
|
|Cumhuriyet
|8.691
|8.822
|180,00
|
|Tam
|8.719
|8.804
|13,00
|
|Yarım
|4.258
|4.308
|6,00
|
|Çeyrek
|2.129
|2.154
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|25,87
|25,90
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|16,12
|16,13
|0,07
|
|B. Petrol
|86,36
|86,36
|0,27
|