***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBağlı ortaklığımız Alesta Teknoloji Yatırım A.Ş üzerinden yatırımcısı olduğumuz Fon Radar Bilişim Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin finansman sorununa çözüm sağlayacak Tedarikçi Finansmanı Ürününü sunmak üzere kurulan Neo Elektronik Ticaret Bilişim Teknolojileri Yazılım ve Danışmanlık Anonim Şirketi'ne %20 oranında ortak olmuştur.Pay sahiplerimizin bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1137916BIST