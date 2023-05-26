***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBağlı Ortaklığımız Alesta Elektronik Teknoloji Yatırım A.Ş'den alınan bilgiye göreFinansal Teknoloji Girişimi Bakiyem Ödeme Çözümleri ve Teknolojileri Anonim Şirketi'nden 829.800 TL bedelle ilave %1 pay alınarak toplam iştirak payımızın %10'a çıkartılmasına karar verilmiştir.‘'Saha Bakiyem'' ürünü üç yıl üst üste IDC Türkiye tarafından 5 farklı dalda ödül alan Bakiyem, 2022 yılında bir önceki yıla göre 8 kat büyürken 2023 yılının ilk çeyreğinde ise bir önceki yıla göre 7 kat büyüyerek 1 milyar TL işlem hacmine erişti. Bakiyem, 2023 yılında 5 Milyar TL işlem hacmine ulaşmayı hedefliyor.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1154001BIST