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***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

26.05.2023 09:11
***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Bağlı Ortaklığımız Alesta Elektronik Teknoloji Yatırım A.Ş'den alınan bilgiye göre
Finansal Teknoloji Girişimi Bakiyem Ödeme Çözümleri ve Teknolojileri Anonim Şirketi'nden 829.800 TL bedelle ilave %1 pay alınarak toplam iştirak payımızın %10'a çıkartılmasına  karar verilmiştir.
‘'Saha Bakiyem'' ürünü üç yıl üst üste IDC Türkiye tarafından 5 farklı dalda ödül alan Bakiyem,  2022 yılında bir önceki yıla göre 8 kat büyürken 2023 yılının ilk çeyreğinde ise bir önceki yıla göre 7 kat büyüyerek 1 milyar TL işlem hacmine erişti. Bakiyem, 2023 yılında  5 Milyar TL  işlem hacmine ulaşmayı hedefliyor.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
              
 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1154001


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PSDTC 30,08 3.720.525 % 8,28  
PSDTC 30,08 3.720.525 % 8,28  
PSDTC 30,08 3.720.525 % 8,28  
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Riyal 5,3136 5,3402 % 0,25  
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10:33 Alış Satış %  
Altın Ons 1.953 1.953 11,47  
Altın Gr. 1.254 1.254 9,90  
Cumhuriyet 9.164 9.303 -261,00  
Tam 9.132 9.382 -233,64  
Yarım 4.471 4.605 23,00  
Çeyrek 2.242 2.302 11,00  
Gümüş.Ons 23,06 23,09 0,34  
Gümüş Gr. 14,81 14,83 0,25  
B. Petrol 76,31 76,31 0,05  
Seans Raporu 10:33
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