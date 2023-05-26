***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.05.2023 09:11
***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bağlı Ortaklığımız Alesta Elektronik Teknoloji Yatırım A.Ş'den alınan bilgiye göre
Finansal Teknoloji Girişimi Bakiyem Ödeme Çözümleri ve Teknolojileri Anonim Şirketi'nden 829.800 TL bedelle ilave %1 pay alınarak toplam iştirak payımızın %10'a çıkartılmasına karar verilmiştir.
‘'Saha Bakiyem'' ürünü üç yıl üst üste IDC Türkiye tarafından 5 farklı dalda ödül alan Bakiyem, 2022 yılında bir önceki yıla göre 8 kat büyürken 2023 yılının ilk çeyreğinde ise bir önceki yıla göre 7 kat büyüyerek 1 milyar TL işlem hacmine erişti. Bakiyem, 2023 yılında 5 Milyar TL işlem hacmine ulaşmayı hedefliyor.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1154001
BIST
10:354.464
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 36,24
|Açılış
|: 4.442
|
|Önceki Kapanış
|: 4.428
|
4.465
En Düşük
4.437
10:3519,9876
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0597
|Açılış
|: 21,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 21,3000
|
20,3408
En Düşük
19,8993
10:3521,4758
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0479
|Açılış
|: 22,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 22,9000
|
21,8075
En Düşük
21,3557
10:351.255,27
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 11,27
|Açılış
|: 1.255,16
|
|Önceki Kapanış
|: 1.244,00
|
1.274,05
En Düşük
1.242,19
BIST En Aktif Hisseler10:33
|PSDTC
|30,08
|3.720.525
|% 8,28
|
|PSDTC
|30,08
|3.720.525
|% 8,28
|
|PSDTC
|30,08
|3.720.525
|% 8,28
|
|PSDTC
|30,08
|3.720.525
|% 8,28
|
|MRGYO
|4,55
|9.245.019
|% 7,82
|
|MARKA
|19,05
|54.978
|% -9,97
|
|TBORG
|27,60
|195.518
|% -8,12
|
|SAMAT
|19,50
|92.686.912
|% -7,67
|
|ATSYH
|69,00
|272.343
|% -5,48
|
|BTCIM
|35,30
|2.475.266
|% -4,80
|
|THYAO
|136,00
|750.810.409
|% 1,42
|
|SMRTG
|77,10
|517.660.395
|% 3,35
|
|EKGYO
|6,54
|354.307.632
|% 1,24
|
|ASELS
|41,26
|294.237.672
|% 2,53
|
|KONTR
|121,40
|281.194.407
|% 6,87
|
|EKGYO
|6,54
|354.307.632
|% 1,24
|
|AVOD
|3,02
|104.649.167
|% 4,14
|
|HALKB
|12,08
|219.697.021
|% 1,00
|
|ISCTR
|10,46
|167.291.155
|% 0,38
|
|YKBNK
|9,03
|129.730.577
|% 0,11
|
|10:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,9853
|19,9928
|% 0,33
|
|Euro
|21,4609
|21,4704
|% 0,20
|
|Sterlin
|24,6104
|24,7339
|% 0,49
|
|Frank
|22,0188
|22,1514
|% 0,46
|
|Riyal
|5,3136
|5,3402
|% 0,25
|
|10:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.953
|1.953
|11,47
|
|Altın Gr.
|1.254
|1.254
|9,90
|
|Cumhuriyet
|9.164
|9.303
|-261,00
|
|Tam
|9.132
|9.382
|-233,64
|
|Yarım
|4.471
|4.605
|23,00
|
|Çeyrek
|2.242
|2.302
|11,00
|
|Gümüş.Ons
|23,06
|23,09
|0,34
|
|Gümüş Gr.
|14,81
|14,83
|0,25
|
|B. Petrol
|76,31
|76,31
|0,05
|