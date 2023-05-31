***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBağlı Ortaklığımız Alesta Elektronik Teknoloji Yatırım A.Ş'den alınan bilgiye göreİştiraklerimiz arasında yer alan Finansal Teknoloji Girişimi İnteraktif Kredi Danışmanlık Anonim Şirketi'nden hisseye çevrilebilir finansman sözleşmesi kapsamında 480.000 TL bedelle ilave %0,6 pay alınarak toplam iştirak payımızın %6,2'ye çıkartılmasınaYine portföyümüzde yer alan IoT Teknoloji Girişimi Bren İleri teknoloji Anonim Şirketi kurucu ortaklarından 1.239.600 TL bedelle ilave %0,5 pay alınarak toplam iştirak payımızın %11,5'e çıkartılmasına 30.05.2023 tarihli yönetim kurulu toplantımızdakarar verilmiştir.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1154838BIST