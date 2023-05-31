***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
31.05.2023 09:46
***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bağlı Ortaklığımız Alesta Elektronik Teknoloji Yatırım A.Ş'den alınan bilgiye göre
İştiraklerimiz arasında yer alan Finansal Teknoloji Girişimi İnteraktif Kredi Danışmanlık Anonim Şirketi'nden hisseye çevrilebilir finansman sözleşmesi kapsamında 480.000 TL bedelle ilave %0,6 pay alınarak toplam iştirak payımızın %6,2'ye çıkartılmasına
Yine portföyümüzde yer alan IoT Teknoloji Girişimi Bren İleri teknoloji Anonim Şirketi kurucu ortaklarından 1.239.600 TL bedelle ilave %0,5 pay alınarak toplam iştirak payımızın %11,5'e çıkartılmasına 30.05.2023 tarihli yönetim kurulu toplantımızda
karar verilmiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1154838
BIST
11:014.955
En Düşük
|Değişim
|: 0,07%
|| 3,70
|Açılış
|: 4.956
|
|Önceki Kapanış
|: 4.951
|
4.905
En Yüksek
4.962
11:0120,7024
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 0,2069
|Açılış
|: 21,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,7000
|
21,0001
En Düşük
20,4442
11:0122,2222
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 0,2014
|Açılış
|: 22,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,0500
|
22,5298
En Düşük
22,0192
11:011.301,89
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 13,98
|Açılış
|: 1.301,89
|
|Önceki Kapanış
|: 1.287,91
|
1.322,93
En Düşük
1.285,48
BIST En Aktif Hisseler11:01
|COSMO
|75,90
|4.119.795
|% 10,00
|
|KONKA
|36,34
|51.328.250
|% 9,99
|
|CVKMD
|152,60
|184.053.323
|% 9,94
|
|GEREL
|20,58
|13.127.344
|% 9,94
|
|SEGYO
|2,35
|61.096.985
|% 9,30
|
|YBTAS
|50.400,00
|453.600
|% -10,00
|
|MARKA
|13,90
|6.468.921
|% -9,97
|
|DIRIT
|4,99
|134.520
|% -9,93
|
|PAMEL
|187,60
|20.766.115
|% -3,79
|
|SEKFK
|7,72
|8.001.746
|% -3,62
|
|THYAO
|148,90
|3.033.801.863
|% 1,29
|
|YKBNK
|10,21
|1.253.656.590
|% -0,58
|
|AKBNK
|16,24
|1.050.123.895
|% -0,79
|
|SISE
|41,50
|886.318.540
|% 0,11
|
|GARAN
|27,12
|862.875.622
|% -1,88
|
|YKBNK
|10,21
|1.253.656.590
|% -0,58
|
|EKGYO
|7,38
|639.432.785
|% -0,27
|
|ISCTR
|11,46
|742.200.557
|% -1,21
|
|AKBNK
|16,24
|1.050.123.895
|% -0,79
|
|KATMR
|1,39
|57.207.359
|% 2,21
|
|11:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|20,6970
|20,7024
|% 1,01
|
|Euro
|22,1571
|22,2222
|% 0,91
|
|Sterlin
|25,5131
|25,6411
|% 0,89
|
|Frank
|22,6205
|22,7567
|% 0,67
|
|Riyal
|5,5026
|5,5302
|% 1,27
|
|11:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|1.302
|1.302
|14,15
|
|Cumhuriyet
|8.940
|9.120
|25,00
|
|Tam
|8.931
|9.176
|22,16
|
|Yarım
|4.433
|4.613
|57,00
|
|Çeyrek
|2.223
|2.300
|29,00
|
|Gümüş Gr.
|15,47
|15,49
|0,23
|