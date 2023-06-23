***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
23.06.2023 10:07
***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İştirakimiz Alesta Elektronik Teknoloji Yatırım A.Ş'den alınan bilgiye göre Yüksek büyüme potansiyeline sahip erken aşama teknoloji girişimlerine yatırım stratejimiz doğrultusunda, Konsorsiyum Bilişim Teknolojileri Anonim Şirketi'ne (www.konsorsiyum.io) 23.670.000 TL değerleme üzerinden %5 iştirak edilmesine, yine aynı değerlemeden %2 ilave pay için opsiyon alınmasına karar verildi.
Konsorsiyum, iklim değişikliği ile mücadele ve sürdürülebilirlik için Ekofoni markasıyla (www.ecofoni.com) işletim sistemi oluşturuyor.
Pay sahiplerimizin bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1161507
BIST
'
11:055.571
En Düşük
|Değişim
|: 2,63%
|| 142,98
|Açılış
|: 5.510
|
|Önceki Kapanış
|: 5.428
|
5.510
En Yüksek
5.575
11:0525,1853
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 0,3105
|Açılış
|: 24,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 24,2500
|
25,4665
En Düşük
24,8064
11:0527,3946
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,1817
|Açılış
|: 26,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 25,3500
|
27,8835
En Düşük
26,9298
11:051.545,92
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 14,90
|Açılış
|: 1.545,92
|
|Önceki Kapanış
|: 1.531,02
|
1.567,50
En Düşük
1.526,26
BIST En Aktif Hisseler11:05
|DERIM
|10,34
|13.292.330
|% 10,00
|
|AYEN
|30,46
|58.152.852
|% 9,96
|
|BRSAN
|262,10
|299.213.187
|% 7,33
|
|GARAN
|31,96
|1.026.705.939
|% 5,27
|
|CMBTN
|501,70
|10.068.004
|% 4,96
|
|BURCE
|151,00
|11.473.153
|% -5,98
|
|EMNIS
|45,88
|244.540
|% -2,34
|
|AYCES
|140,80
|22.217.489
|% -1,54
|
|CMENT
|59,40
|44.966
|% -1,08
|
|GARFA
|32,18
|2.221.938
|% -0,92
|
|AKBNK
|20,12
|2.201.985.858
|% 4,85
|
|GARAN
|31,96
|1.026.705.939
|% 5,27
|
|EREGL
|36,12
|660.352.610
|% 1,86
|
|ASELS
|52,70
|621.478.638
|% 2,43
|
|ARCLK
|121,60
|534.765.000
|% 1,33
|
|AKBNK
|20,12
|2.201.985.858
|% 4,85
|
|GARAN
|31,96
|1.026.705.939
|% 5,27
|
|DOHOL
|9,61
|190.212.548
|% 1,91
|
|EREGL
|36,12
|660.352.610
|% 1,86
|
|ENKAI
|29,18
|495.958.744
|% 2,96
|
|11:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|25,1596
|25,1853
|% 1,25
|
|Euro
|27,3183
|27,3946
|% 0,67
|
|Sterlin
|31,7465
|31,9057
|% 0,41
|
|Frank
|27,7418
|27,9089
|% 0,20
|
|Riyal
|6,6571
|6,6905
|% 0,67
|
|11:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.918
|1.919
|4,88
|
|Altın Gr.
|1.546
|1.546
|14,90
|
|Cumhuriyet
|9.937
|10.087
|374,00
|
|Tam
|9.868
|10.157
|407,25
|
|Yarım
|4.898
|5.071
|44,00
|
|Çeyrek
|2.457
|2.536
|22,00
|
|Gümüş.Ons
|22,33
|22,36
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|17,99
|18,01
|0,20
|
|B. Petrol
|72,92
|72,92
|-1,22
|
Seans Raporu
11:05
daha fazla
-
11:20BRKO
Yüzde 7.62 oranında artışla 4.80 lira fiyatla işlem gören hissede 122, 509 adet işlem
-
11:19DAPGM
Yüzde 6.31 oranında artışla 30.68 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 282, 401 adet işlem
-
11:18AYEN
Yüzde 9.96 oranında artışla 30.46 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 927, 614 adet işlem
-
11:17XU100
Endeks 5, 573 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 67 üstünde . İşlem hacmi 25, 878.00 milyon TL de
-
11:17BRSAN
Yüzde 7.00 oranında artışla 261.30 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 143, 984 adet işlem