***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİştirakimiz Alesta Elektronik Teknoloji Yatırım A.Ş'den alınan bilgiye göre Yüksek büyüme potansiyeline sahip erken aşama teknoloji girişimlerine yatırım stratejimiz doğrultusunda, Konsorsiyum Bilişim Teknolojileri Anonim Şirketi'ne (www.konsorsiyum.io) 23.670.000 TL değerleme üzerinden %5 iştirak edilmesine, yine aynı değerlemeden %2 ilave pay için opsiyon alınmasına karar verildi.Konsorsiyum, iklim değişikliği ile mücadele ve sürdürülebilirlik için Ekofoni markasıyla (www.ecofoni.com) işletim sistemi oluşturuyor.Pay sahiplerimizin bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1161507BIST