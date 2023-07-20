***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
20.07.2023 09:29
***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İştirakimiz Alesta Elektronik Teknoloji Yatırım A.Ş'den alınan bilgiye göre Yüksek büyüme potansiyeline sahip erken aşama teknoloji girişimlerine yatırım stratejimiz doğrultusunda, Kuasar Video Yazılım Teknoloji Anonim Şirketi'ne (www.kuasarvideo.com) 19.612.500 TL şirket değerlemesi üzerinden %10 iştirak edilmesine karar verildi.
Kendi geliştirdiği yapay zeka teknolojileri ile video analizi hizmeti veren Kuasar, satıcıların müşterilerini derinlemesine anlamasına yardımcı olarak reklamlarının etkinliğini %1000'e varan oranlarda artırabiliyor.
Pay sahiplerimizin bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1173628
BIST
'
11:006.596
En Düşük
|Değişim
|: 0,37%
|| 24,42
|Açılış
|: 6.633
|
|Önceki Kapanış
|: 6.571
|
6.565
En Yüksek
6.653
11:0026,9293
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,1441
|Açılış
|: 27,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 27,5000
|
27,0842
En Düşük
26,7590
11:0030,2671
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 0,2597
|Açılış
|: 30,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 30,8000
|
30,4286
En Düşük
29,7344
11:001.713,68
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 11,28
|Açılış
|: 1.713,68
|
|Önceki Kapanış
|: 1.702,39
|
1.727,84
En Düşük
1.700,90
BIST En Aktif Hisseler11:00
|SDTTR
|164,00
|165.888.323
|% 9,99
|
|OYAYO
|28,00
|27.838.926
|% 9,98
|
|EDIP
|18,97
|19.371.346
|% 9,97
|
|PAPIL
|21,32
|71.861.458
|% 9,95
|
|BAYRK
|9,61
|22.298.021
|% 9,95
|
|FORTE
|71,45
|9.001.200
|% -9,96
|
|TBORG
|32,00
|800.000
|% -7,94
|
|AYCES
|197,00
|8.837.352
|% -5,29
|
|OSTIM
|7,34
|28.329.669
|% -4,30
|
|LKMNH
|24,18
|3.803.322
|% -4,28
|
|THYAO
|224,30
|3.222.274.016
|% 0,31
|
|ASTOR
|83,90
|1.460.808.403
|% 2,88
|
|EKGYO
|8,57
|1.437.837.959
|% 2,76
|
|ASELS
|73,00
|1.401.046.341
|% 1,96
|
|EUPWR
|163,00
|1.356.446.763
|% 5,98
|
|EKGYO
|8,57
|1.437.837.959
|% 2,76
|
|ODAS
|9,17
|795.382.368
|% 2,92
|
|IHYAY
|1,14
|71.111.211
|% -0,87
|
|AVOD
|3,98
|186.682.649
|% 0,51
|
|YKBNK
|13,14
|517.440.150
|% -0,61
|
|11:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9237
|26,9293
|% 0,54
|
|Euro
|30,2310
|30,2671
|% 0,87
|
|Sterlin
|34,6627
|34,8365
|% 0,32
|
|Frank
|31,2405
|31,4287
|% 0,52
|
|Riyal
|7,1571
|7,1930
|% 0,48
|
|11:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.979
|1.980
|2,64
|
|Altın Gr.
|1.713
|1.713
|10,81
|
|Cumhuriyet
|11.506
|11.680
|-59,00
|
|Tam
|11.203
|11.358
|-18,00
|
|Yarım
|5.601
|5.705
|-9,00
|
|Çeyrek
|2.801
|2.853
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|25,20
|25,23
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|21,78
|21,81
|0,15
|
|B. Petrol
|79,42
|79,42
|-0,04
|
Seans Raporu
11:00
daha fazla
-
11:15SDTTR
Yüzde 9.99 oranında artışla 164.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 037, 449 adet işlem
-
11:12MARKA
Yüzde 8.16 oranında artışla 14.97 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 410, 613 adet işlem
-
11:11XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 56 artarak (% 0.05 ) 7, 212
-
11:11
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, TRKCM, GUSGR
-
11:11
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, ASTOR, EKGYO