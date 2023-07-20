***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİştirakimiz Alesta Elektronik Teknoloji Yatırım A.Ş'den alınan bilgiye göre Yüksek büyüme potansiyeline sahip erken aşama teknoloji girişimlerine yatırım stratejimiz doğrultusunda, Kuasar Video Yazılım Teknoloji Anonim Şirketi'ne (www.kuasarvideo.com) 19.612.500 TL şirket değerlemesi üzerinden %10 iştirak edilmesine karar verildi.Kendi geliştirdiği yapay zeka teknolojileri ile video analizi hizmeti veren Kuasar, satıcıların müşterilerini derinlemesine anlamasına yardımcı olarak reklamlarının etkinliğini %1000'e varan oranlarda artırabiliyor.Pay sahiplerimizin bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1173628BIST