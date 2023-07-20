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***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

20.07.2023 09:29
***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Açıklamalar

         İştirakimiz Alesta Elektronik Teknoloji Yatırım A.Ş'den alınan bilgiye göre Yüksek büyüme potansiyeline sahip erken aşama teknoloji girişimlerine yatırım stratejimiz doğrultusunda,  Kuasar Video Yazılım Teknoloji Anonim Şirketi'ne (www.kuasarvideo.com)  19.612.500 TL şirket değerlemesi üzerinden %10 iştirak edilmesine karar verildi.
 
Kendi geliştirdiği yapay zeka teknolojileri ile video analizi hizmeti veren Kuasar, satıcıların müşterilerini derinlemesine anlamasına yardımcı olarak reklamlarının  etkinliğini %1000'e varan oranlarda artırabiliyor.
 
Pay sahiplerimizin bilgisine sunarız. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1173628


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Altın Gr. 1.713 1.713 10,81  
Cumhuriyet 11.506 11.680 -59,00  
Tam 11.203 11.358 -18,00  
Yarım 5.601 5.705 -9,00  
Çeyrek 2.801 2.853 -4,00  
Gümüş.Ons 25,20 25,23 0,06  
Gümüş Gr. 21,78 21,81 0,15  
B. Petrol 79,42 79,42 -0,04  
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