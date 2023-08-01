***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.08.2023 09:16
***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İştirakimiz Alesta Elektronik Teknoloji Yatırım A.Ş'den alınan bilgiye göre Yüksek büyüme potansiyeline sahip erken aşama teknoloji girişimlerine yatırım stratejimiz doğrultusunda, CODE360 Teknoloji Yazılım İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi'ne 23.730.240 TL şirket değerlemesi üzerinden %3 iştirak edilmesine karar verildi.
Mobil platformlar için "güvenli sürüş ve kaza önleme sistemi" geliştiren Code360, karayolunda seyahat eden sürücüleri riskli ve tehlikeli bölgelerde uyararak, olası kazaları önlüyor.
Pay sahiplerimizin bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1178837
BIST
'
12:077.235
En Düşük
|Değişim
|: 0,25%
|| 18,32
|Açılış
|: 7.210
|
|Önceki Kapanış
|: 7.217
|
7.113
En Yüksek
7.297
12:0726,9643
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0589
|Açılış
|: 26,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 26,9100
|
27,1858
En Düşük
26,8745
12:0729,5866
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0401
|Açılış
|: 29,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7000
|
30,0411
En Düşük
29,3002
12:071.696,07
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -3,59
|Açılış
|: 1.695,85
|
|Önceki Kapanış
|: 1.699,66
|
1.713,41
En Düşük
1.694,46
BIST En Aktif Hisseler12:07
|FORMT
|3,29
|94.277.459
|% 229,00
|
|SAYAS
|54,45
|150.448.459
|% 10,00
|
|VBTYZ
|76,45
|40.492.871
|% 10,00
|
|ZEDUR
|87,45
|44.797.602
|% 10,00
|
|ATAKP
|57,80
|344.658.646
|% 9,99
|
|PCILT
|38,08
|5.543.534
|% -9,98
|
|EDIP
|21,32
|643.310
|% -9,97
|
|ORMA
|69,05
|803.121
|% -9,80
|
|INFO
|12,73
|165.238.057
|% -7,55
|
|ITTFH
|4,11
|146.575.452
|% -7,22
|
|ASTOR
|116,30
|7.345.578.481
|% 4,40
|
|EREGL
|41,28
|4.210.467.169
|% -1,01
|
|SASA
|62,70
|4.004.983.508
|% 2,87
|
|ASELS
|76,15
|3.836.871.920
|% 2,08
|
|THYAO
|232,90
|3.294.860.657
|% -0,60
|
|EKGYO
|8,75
|1.719.146.617
|% 0,69
|
|ZOREN
|4,36
|809.996.633
|% 1,40
|
|ISCTR
|15,54
|2.430.250.237
|% 2,85
|
|YKBNK
|14,15
|2.135.786.615
|% -0,56
|
|IHYAY
|1,26
|151.009.853
|% 7,69
|
|12:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9588
|26,9643
|% 0,22
|
|Euro
|29,5795
|29,5866
|% 0,14
|
|Sterlin
|34,4817
|34,6547
|% 0,20
|
|Frank
|30,6799
|30,8648
|% -0,15
|
|Riyal
|7,1686
|7,2045
|% 0,31
|
|12:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.956
|1.957
|-9,03
|
|Altın Gr.
|1.696
|1.696
|-3,81
|
|Cumhuriyet
|11.283
|11.454
|-65,00
|
|Tam
|11.037
|11.124
|-46,00
|
|Yarım
|5.523
|5.587
|-24,00
|
|Çeyrek
|2.761
|2.794
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|24,53
|24,57
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|21,25
|21,27
|-0,15
|
|B. Petrol
|85,14
|85,14
|-0,29
|