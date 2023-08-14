***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBağlı ortaklığımız Alesta Elektronik Teknoloji Yatırım A.Ş'nin 07.11.2022 tarihinde 7.424.000 TL şirket değerlemesi üzerinden %6 oranında iştirak ettiği Scoutli Teknoloji ve Yazılım A.Ş, bu defa 26.930.000 TL şirket değerlemesi üzerinden yeni yatırım aldı. Alesta, yatırım turunda mevcut payını korudu.Değerlemesini 10 ayda %262 artıran Scoutli, E-spor organizasyonları için veri analitiği, scouting ve takım yönetim platfomu hizmetleri sunuyor.Pay sahiplerimizin bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1185329BIST