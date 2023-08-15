***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBağlı ortaklığımız Alesta Elektronik Teknoloji Yatırım A.Ş'nin 30.10.2020 tarihinde 10.000.000 TL şirket değeri üzerinden %2,5 oranında iştirak ettiği Bugamed Biyoteknoloji Sanayi ve Ticaret A.Ş, bu defa 100.000.000 TL şirket değerlemesi üzerinden yeni yatırım aldı. Alesta, yatırım turunda mevcut payını korudu.Değerlemesini 3 yıldan kısa bir sürede %900 artıran BUGAMED, organik atıklardan yüksek teknoloji kullanarak Medikal kollajen üretmeyi planlıyor. Ülkemizde üretimi olmadığı için ithalata bağımlı olduğumuz Medikal Kollajen, yapay kalp kapakçığı, yapar kornea, yapay deri ve birçok ilaç üretiminde hammadde olarak kullanılıyor.Pay sahiplerimizin bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1185728BIST