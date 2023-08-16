***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBağlı ortaklığımız Alesta Elektronik Teknoloji Yatırım A.Ş.'nin 31.01.2022 tarihinde 7.500.000 TL şirket değeri üzerinden %5 oranında iştirak ettiği Fon Radar Bilişim Teknolojileri San. Ve Tic. A.Ş., bu defa 40.000.000 TL şirket değerlemesi üzerinden yeni yatırım almıştır. Alesta, yatırım turuna payını %9,3'e yükselterek katılmıştır.Değerlemesini 18 ayda %433 artıran ve işletmeleri finansal kurumlar ile biraraya getiren online pazaryeri platform olan Fon Radar (www.fonradar.com), işletmelerin vadeli alacaklarını iskonto ettirmelerine, ticari kredilere erişmelerine yardımcı olmayı hedefliyor.Pay sahiplerimizin bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1186122BIST