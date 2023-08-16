***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.08.2023 18:22
***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bağlı ortaklığımız Alesta Elektronik Teknoloji Yatırım A.Ş.'nin 31.01.2022 tarihinde 7.500.000 TL şirket değeri üzerinden %5 oranında iştirak ettiği Fon Radar Bilişim Teknolojileri San. Ve Tic. A.Ş., bu defa 40.000.000 TL şirket değerlemesi üzerinden yeni yatırım almıştır. Alesta, yatırım turuna payını %9,3'e yükselterek katılmıştır.
Değerlemesini 18 ayda %433 artıran ve işletmeleri finansal kurumlar ile biraraya getiren online pazaryeri platform olan Fon Radar (www.fonradar.com), işletmelerin vadeli alacaklarını iskonto ettirmelerine, ticari kredilere erişmelerine yardımcı olmayı hedefliyor.
Pay sahiplerimizin bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1186122
BIST
'
18:057.662
En Düşük
|Değişim
|: -0,37%
|| -28,49
|Açılış
|: 7.685
|
|Önceki Kapanış
|: 7.691
|
7.589
En Yüksek
7.734
18:0527,0804
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0237
|Açılış
|: 27,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1000
|
27,2020
En Düşük
27,0055
18:0529,5089
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0022
|Açılış
|: 29,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6000
|
29,8268
En Düşük
29,2983
18:051.654,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,94
|Açılış
|: 1.654,31
|
|Önceki Kapanış
|: 1.653,37
|
1.665,76
En Düşük
1.651,46
BIST En Aktif Hisseler18:05
|COSMO
|146,30
|30.955.469
|% 10,00
|
|AYEN
|41,62
|122.437.526
|% 9,99
|
|GARFA
|80,40
|95.016.397
|% 9,99
|
|MERKO
|10,58
|153.568.997
|% 9,98
|
|NUHCM
|199,50
|183.592.045
|% 9,98
|
|PRKAB
|36,26
|306.763.455
|% -8,53
|
|EMKEL
|32,24
|44.551.262
|% -7,62
|
|ISKUR
|1.090.000,00
|1.090.000
|% -6,84
|
|KERVN
|1,30
|2.543.899
|% -6,47
|
|SELEC
|50,00
|202.581.259
|% -6,37
|
|TUPRS
|119,20
|8.556.005.034
|% 4,20
|
|THYAO
|254,50
|7.494.586.722
|% -2,00
|
|PETKM
|19,60
|5.780.914.782
|% 0,98
|
|ASELS
|74,50
|5.124.175.177
|% -5,70
|
|KRDMD
|26,12
|5.041.588.164
|% 3,00
|
|ZOREN
|4,93
|3.165.500.566
|% -1,00
|
|ADESE
|2,01
|965.190.483
|% -9,46
|
|SKBNK
|4,12
|1.451.782.846
|% 4,04
|
|EKGYO
|8,87
|3.070.063.369
|% 3,99
|
|ODAS
|12,80
|3.850.482.168
|% 5,35
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0727
|27,0804
|% 0,09
|
|Euro
|29,4918
|29,5089
|% 0,01
|
|Sterlin
|34,3868
|34,5592
|% 0,43
|
|Frank
|30,6770
|30,8618
|% 0,08
|
|Riyal
|7,1964
|7,2325
|% 0,14
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.900
|1.900
|-1,57
|
|Altın Gr.
|1.654
|1.654
|0,67
|
|Cumhuriyet
|11.338
|11.509
|-7,00
|
|Tam
|11.072
|11.158
|-26,00
|
|Yarım
|5.553
|5.605
|-13,00
|
|Çeyrek
|2.768
|2.802
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|22,50
|22,52
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|19,60
|19,62
|0,04
|
|B. Petrol
|84,81
|84,81
|-0,08
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59ORCAY
Yüzde -4.02 oranında düşüşle 9.55 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 762, 672 adet işlem
-
17:58EDATA
Yüzde -3.16 oranında düşüşle 12.55 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 098, 097 adet işlem
-
17:57MARKA
Yüzde -4.53 oranında düşüşle 13.06 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 413, 316 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 7, 688 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 04 altında . İşlem hacmi 134, 316.00 milyon TL de
-
17:55ORGE
Yüzde -9.18 oranında düşüşle 41.96 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 279, 509 adet işlem