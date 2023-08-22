***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİştirakimiz Alesta Elektronik Teknoloji Yatırım A.Ş'den alınan bilgiye göre Yüksek büyüme potansiyeline sahip erken aşama teknoloji girişimlerine yatırım stratejimiz doğrultusunda, Handler Oyun Yazılım Anonim Şirketi'ne 13.510.000 TL şirket değeri üzerinden %7 iştirak edilmesine karar verildi.Handler, fikir, kod, pazarlama dahil oyun geliştirme süreçlerini yapay zeka ile optimize ediyor.Pay sahiplerimizin bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1188343BIST