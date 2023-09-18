***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.09.2023 18:23
***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yüksek büyüme potansiyeline sahip erken aşama girişim teknolojilerine yatırımlarını sürdüren ve dijital ürün ve servisler, iş zekası ve kurumsal çözümler, e-ticaret, sağlık çözümleri, yenilenebilir enerji, IoT ve Fintek alanlarında faaliyet gösteren 54 iştirakiyle girişim ekosisteminin önde gelen oyuncularından biri olan bağlı ortaklığımız Alesta Elektronik Teknoloji Yatırım A.Ş.'nin Eylül 2023 itibari ile yatırımcı sunumu ekte yer almaktadır.
Pay sahiplerimizin bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1195990
BIST
'
18:057.680
En Düşük
|Değişim
|: -3,54%
|| -281,62
|Açılış
|: 7.952
|
|Önceki Kapanış
|: 7.962
|
7.679
En Yüksek
7.952
18:0527,0223
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0403
|Açılış
|: 27,0050
|
|Önceki Kapanış
|: 26,9800
|
27,0279
En Düşük
26,6961
18:0528,9257
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,1197
|Açılış
|: 28,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7800
|
28,9257
En Düşük
28,2350
18:051.677,96
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 8,57
|Açılış
|: 1.677,96
|
|Önceki Kapanış
|: 1.669,39
|
1.678,05
En Düşük
1.650,71
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AYCES
|438,90
|68.265.816
|% 10,00
|
|TETMT
|1.541,10
|4.136.461
|% 10,00
|
|ISBTR
|219.304,90
|2.850.964
|% 10,00
|
|ALCAR
|998,20
|454.068.626
|% 9,99
|
|TRILC
|17,30
|278.390.486
|% 9,98
|
|PEKGY
|25,38
|356.428.844
|% -10,00
|
|TMSN
|109,80
|697.826.956
|% -10,00
|
|ATSYH
|56,70
|5.399.598
|% -10,00
|
|LINK
|78,30
|51.745.018
|% -10,00
|
|OFSYM
|69,40
|170.271.345
|% -9,99
|
|THYAO
|218,10
|8.726.802.287
|% -3,96
|
|ISCTR
|21,82
|4.745.174.767
|% 1,11
|
|SISE
|51,95
|4.494.596.922
|% -4,77
|
|TUPRS
|138,50
|4.362.578.737
|% -2,12
|
|KOZAL
|27,76
|3.672.886.652
|% -6,78
|
|ZOREN
|4,59
|1.088.987.281
|% -4,18
|
|SKBNK
|5,76
|1.300.896.450
|% 2,31
|
|ISCTR
|21,82
|4.745.174.767
|% 1,11
|
|YKBNK
|15,94
|3.479.128.092
|% -0,81
|
|EKGYO
|8,11
|1.716.851.075
|% -2,87
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0166
|27,0227
|% 0,15
|
|Euro
|28,9140
|28,9264
|% 0,42
|
|Sterlin
|33,3946
|33,5621
|% 0,26
|
|Frank
|29,9990
|30,1797
|% 0,19
|
|Riyal
|7,1812
|7,2172
|% 0,13
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.932
|1.932
|8,11
|
|Altın Gr.
|1.677
|1.677
|7,96
|
|Cumhuriyet
|11.298
|11.469
|-28,00
|
|Tam
|11.092
|11.187
|54,00
|
|Yarım
|5.563
|5.617
|27,00
|
|Çeyrek
|2.773
|2.808
|13,00
|
|Gümüş.Ons
|23,20
|23,22
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|20,15
|20,18
|0,18
|
|B. Petrol
|94,20
|94,20
|0,27
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59DOKTA
Yüzde -9.52 oranında düşüşle 77.00 lira fiyatla işlem gören hissede 625, 536 adet işlem
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ISCTR, AKBNK, GARAN
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -229, 59 kaybederek (% -3.30 ) 6, 719
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MIATK, NUHCM, ANGEN, RTALB, TRILC, ELITE, METUR, SEGYO, ISBTR, TETMT
-
17:58
Tabandan işlem gören hisse senetleri : QNBFL, SUMAS, ATSYH, PEKGY, INGRM, HURGZ