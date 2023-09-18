***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYüksek büyüme potansiyeline sahip erken aşama girişim teknolojilerine yatırımlarını sürdüren ve dijital ürün ve servisler, iş zekası ve kurumsal çözümler, e-ticaret, sağlık çözümleri, yenilenebilir enerji, IoT ve Fintek alanlarında faaliyet gösteren 54 iştirakiyle girişim ekosisteminin önde gelen oyuncularından biri olan bağlı ortaklığımız Alesta Elektronik Teknoloji Yatırım A.Ş.'nin Eylül 2023 itibari ile yatırımcı sunumu ekte yer almaktadır.Pay sahiplerimizin bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1195990BIST