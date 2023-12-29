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***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

29.12.2023 09:18
***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Açıklamalar

Bağlı ortaklığımız Alesta Elektronik Teknoloji Yatırım A.Ş'nin 30.10.2020 tarihinde 10.000.000 TL şirket değeri üzerinden %2,5 oranında iştirak ettiği Bugamed Biyoteknoloji Sanayi ve Ticaret A.Ş,  bu defa 185.000.000  TL şirket değerlemesi üzerinden yeni yatırım aldı.  Alesta, yatırım turuna mevcut payını koruyarak katıldı.     Değerlemesini 3 yılda  17,5 kat artıran BUGAMED,  organik atıklardan yüksek teknoloji kullanarak Medikal  kollajen  üretmeyi planlıyor. Ülkemizde üretimi olmadığı için ithalata bağımlı olduğumuz Medikal Kollajen,  yapay kalp kapakçığı, yapar kornea, yapay deri ve birçok ilaç üretiminde hammadde olarak kullanılıyor.       Pay sahiplerimizin bilgisine sunarız. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1230360


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