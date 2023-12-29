***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.12.2023 09:18
***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bağlı ortaklığımız Alesta Elektronik Teknoloji Yatırım A.Ş'nin 30.10.2020 tarihinde 10.000.000 TL şirket değeri üzerinden %2,5 oranında iştirak ettiği Bugamed Biyoteknoloji Sanayi ve Ticaret A.Ş, bu defa 185.000.000 TL şirket değerlemesi üzerinden yeni yatırım aldı. Alesta, yatırım turuna mevcut payını koruyarak katıldı. Değerlemesini 3 yılda 17,5 kat artıran BUGAMED, organik atıklardan yüksek teknoloji kullanarak Medikal kollajen üretmeyi planlıyor. Ülkemizde üretimi olmadığı için ithalata bağımlı olduğumuz Medikal Kollajen, yapay kalp kapakçığı, yapar kornea, yapay deri ve birçok ilaç üretiminde hammadde olarak kullanılıyor. Pay sahiplerimizin bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1230360
BIST
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10:087.433
En Düşük
|Değişim
|: 0,50%
|| 36,83
|Açılış
|: 7.415
|
|Önceki Kapanış
|: 7.396
|
7.415
En Yüksek
7.449
10:0829,5368
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,1127
|Açılış
|: 29,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,4100
|
29,8525
En Düşük
29,3811
10:0832,7238
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0509
|Açılış
|: 32,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,5000
|
33,0757
En Düşük
32,5446
10:081.966,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 11,61
|Açılış
|: 1.966,95
|
|Önceki Kapanış
|: 1.955,34
|
1.983,63
En Düşük
1.952,03
BIST En Aktif Hisseler10:08
|MIATK
|38,32
|110.765.877
|% 9,99
|
|ANELE
|12,24
|19.655.947
|% 9,97
|
|SNPAM
|141,50
|8.715.441
|% 9,95
|
|SELGD
|22,60
|291.065
|% 9,18
|
|ULAS
|16,00
|4.250.904
|% 8,40
|
|EYGYO
|8,77
|270.585
|% -57,43
|
|SKBNK
|3,73
|31.820.604
|% -9,90
|
|PRZMA
|40,44
|4.084.355
|% -4,85
|
|AZTEK
|95,30
|1.860.874
|% -4,17
|
|BAYRK
|16,35
|3.054.624
|% -3,48
|
|GUBRF
|144,70
|1.208.423.218
|% 3,43
|
|THYAO
|230,40
|249.517.680
|% 0,61
|
|ISGYO
|14,37
|242.320.991
|% 1,34
|
|KONTR
|218,50
|172.076.479
|% 6,22
|
|BRSAN
|617,00
|160.117.254
|% 6,29
|
|ISGYO
|14,37
|242.320.991
|% 1,34
|
|KLGYO
|2,80
|30.767.572
|% 0,00
|
|IHGZT
|1,22
|11.535.525
|% 0,00
|
|GUBRF
|144,70
|1.208.423.218
|% 3,43
|
|SKBNK
|3,73
|31.820.604
|% -9,90
|
|10:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,5304
|29,5368
|% 0,38
|
|Euro
|32,7063
|32,7238
|% 0,16
|
|Sterlin
|37,5803
|37,7687
|% 0,59
|
|Frank
|34,8990
|35,1092
|% 0,48
|
|Riyal
|7,8506
|7,8900
|% 0,33
|
|10:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,92
|23,95
|% 0,66
|
|Platin
|1.004,98
|1.010,89
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.131,97
|1.139,84
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,50
|77,50
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.073,94
|2.074,22
|% 0,66
|