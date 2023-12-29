***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.12.2023 09:19
***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bağlı ortaklığımız Alesta Elektronik Teknoloji Yatırım A.Ş'nin Haziran 2023 tarihinde 23.670.000 TL şirket değeri üzerinden %5 oranında iştirak ettiği Konsorsiyum Bilişim Teknolojileri A.Ş, bu defa 60.000.000 TL şirket değerlemesi üzerinden yeni yatırım aldı.
Değerlemesini 6 ayda iki katına çıkartan Konsorsiyum, iklim değişikliği ile mücadele ve sürdürülebilirlik için Ekofoni markasıyla (www.ecofoni.com) işletim sistemi oluşturuyor.
Pay sahiplerimizin bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1230362
BIST
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10:097.430
En Düşük
|Değişim
|: 0,45%
|| 33,27
|Açılış
|: 7.415
|
|Önceki Kapanış
|: 7.396
|
7.415
En Yüksek
7.449
10:0929,5343
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,1102
|Açılış
|: 29,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,4100
|
29,8525
En Düşük
29,3811
10:0932,7295
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0566
|Açılış
|: 32,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,5000
|
33,0757
En Düşük
32,5446
10:091.969,21
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 13,87
|Açılış
|: 1.969,21
|
|Önceki Kapanış
|: 1.955,34
|
1.983,63
En Düşük
1.952,03
BIST En Aktif Hisseler10:09
|MIATK
|38,32
|110.765.877
|% 9,99
|
|ANELE
|12,24
|19.655.947
|% 9,97
|
|SNPAM
|141,50
|8.715.441
|% 9,95
|
|SELGD
|22,60
|291.065
|% 9,18
|
|ULAS
|16,00
|4.250.904
|% 8,40
|
|EYGYO
|8,77
|270.585
|% -57,43
|
|SKBNK
|3,73
|31.820.604
|% -9,90
|
|PRZMA
|40,44
|4.084.355
|% -4,85
|
|AZTEK
|95,30
|1.860.874
|% -4,17
|
|BAYRK
|16,35
|3.054.624
|% -3,48
|
|GUBRF
|144,70
|1.208.423.218
|% 3,43
|
|THYAO
|230,40
|249.517.680
|% 0,61
|
|ISGYO
|14,37
|242.320.991
|% 1,34
|
|KONTR
|218,50
|172.076.479
|% 6,22
|
|BRSAN
|617,00
|160.117.254
|% 6,29
|
|ISGYO
|14,37
|242.320.991
|% 1,34
|
|KLGYO
|2,80
|30.767.572
|% 0,00
|
|IHGZT
|1,22
|11.535.525
|% 0,00
|
|GUBRF
|144,70
|1.208.423.218
|% 3,43
|
|SKBNK
|3,73
|31.820.604
|% -9,90
|
|10:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,5265
|29,5343
|% 0,37
|
|Euro
|32,6976
|32,7295
|% 0,17
|
|Sterlin
|37,5803
|37,7687
|% 0,59
|
|Frank
|34,8990
|35,1092
|% 0,48
|
|Riyal
|7,8506
|7,8900
|% 0,33
|
|10:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,90
|23,94
|% 0,66
|
|Platin
|1.005,47
|1.010,73
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.132,12
|1.139,28
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,44
|77,44
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.074,49
|2.074,81
|% 0,66
|