***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBağlı ortaklığımız Alesta Elektronik Teknoloji Yatırım A.Ş'nin Haziran 2023 tarihinde 23.670.000 TL şirket değeri üzerinden %5 oranında iştirak ettiği Konsorsiyum Bilişim Teknolojileri A.Ş, bu defa 60.000.000 TL şirket değerlemesi üzerinden yeni yatırım aldı.Değerlemesini 6 ayda iki katına çıkartan Konsorsiyum, iklim değişikliği ile mücadele ve sürdürülebilirlik için Ekofoni markasıyla (www.ecofoni.com) işletim sistemi oluşturuyor.Pay sahiplerimizin bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1230362BIST