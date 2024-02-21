***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.02.2024 09:25
***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İleri aşamalarında körlüğe yol açan Glaucom hastalığını ameliyatsız ve ilaçsız durdurmayı hedefleyen dolaylı iştirakimiz Glaucot Teknoloji Anonim Şirketi'nin (www.glaucot.com) geliştirdiği teknolojiye ilişkin ABD'de yaptığı patent başvurusu olumlu sonuçlanmış olup 20 Şubat 2024 tarihli 11.903.880 B2 numaralı patent belgesi düzenlenmiştir.
Pay sahiplerimiz ve kamuoyunun bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1250914
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