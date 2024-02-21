***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİleri aşamalarında körlüğe yol açan Glaucom hastalığını ameliyatsız ve ilaçsız durdurmayı hedefleyen dolaylı iştirakimiz Glaucot Teknoloji Anonim Şirketi'nin (www.glaucot.com) geliştirdiği teknolojiye ilişkin ABD'de yaptığı patent başvurusu olumlu sonuçlanmış olup 20 Şubat 2024 tarihli 11.903.880 B2 numaralı patent belgesi düzenlenmiştir.Pay sahiplerimiz ve kamuoyunun bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1250914BIST