***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.03.2024 09:44
***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
%100 bağlı ortaklığımız Alesta Elektronik Teknoloji Yatırım A.Ş'den alınan bilgiye göre yüksek büyüme potansiyeline sahip erken aşama teknoloji girişimlerine yatırım stratejimiz doğrultusunda, Dalio Teknoloji Danışmanlık ve Ticaret Anonim Şirketi'ne 31.960.000 TL şirket değerlemesi üzerinden 1.598.000 TL karşılığında %5 iştirak edilmesine karar verildi.
Dalio, gerçek dünya varlıklarının tokenizasyonu için web3 blockchain üzerinde platform geliştiriyor.
Pay sahiplerimiz ve kamuoyunun bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1259454
BIST
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13:038.819
En Düşük
|Değişim
|: -0,11%
|| -9,69
|Açılış
|: 8.845
|
|Önceki Kapanış
|: 8.829
|
8.751
En Yüksek
8.863
13:0332,3038
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,1767
|Açılış
|: 33,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7500
|
32,4320
En Düşük
32,0900
13:0335,2527
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,1347
|Açılış
|: 35,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 35,6000
|
35,4441
En Düşük
34,9627
13:032.238,07
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 10,98
|Açılış
|: 2.238,07
|
|Önceki Kapanış
|: 2.227,09
|
2.241,07
En Düşük
2.223,86
BIST En Aktif Hisseler13:03
|PKART
|76,50
|31.201.286
|% 9,99
|
|PSDTC
|101,10
|15.543.626
|% 9,95
|
|PSDTC
|101,10
|15.543.626
|% 9,95
|
|PSDTC
|101,10
|15.543.626
|% 9,95
|
|PSDTC
|101,10
|15.543.626
|% 9,95
|
|FONET
|28,08
|49.377.444
|% -10,00
|
|ARTMS
|59,05
|1.013.949.976
|% -9,98
|
|PEKGY
|23,88
|152.014.778
|% -9,95
|
|AKFYE
|28,62
|301.775.319
|% -9,94
|
|CATES
|60,35
|592.601.007
|% -8,91
|
|ALVES
|56,50
|1.846.504.893
|% -7,00
|
|PATEK
|157,80
|1.424.531.244
|% -3,31
|
|REEDR
|54,30
|1.350.415.273
|% -6,06
|
|OBAMS
|52,00
|1.306.524.883
|% -5,45
|
|ARTMS
|59,05
|1.013.949.976
|% -9,98
|
|ALVES
|56,50
|1.846.504.893
|% -7,00
|
|ODAS
|9,54
|265.765.636
|% -1,14
|
|LMKDC
|34,40
|953.313.420
|% -3,04
|
|BEGYO
|6,48
|159.534.696
|% 2,05
|
|REEDR
|54,30
|1.350.415.273
|% -6,06
|
|13:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,2973
|32,3038
|% 0,55
|
|Euro
|35,2404
|35,2527
|% 0,38
|
|Sterlin
|41,9188
|42,1289
|% 0,80
|
|Frank
|37,2265
|37,4131
|% 0,73
|
|Riyal
|8,7821
|8,8261
|% 0,81
|
|13:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|25,08
|25,10
|% 0,66
|
|Platin
|919,24
|921,82
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.066,70
|1.070,56
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|86,17
|86,17
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.155,90
|2.156,24
|% 0,66
|