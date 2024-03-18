***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar%100 bağlı ortaklığımız Alesta Elektronik Teknoloji Yatırım A.Ş'den alınan bilgiye göre yüksek büyüme potansiyeline sahip erken aşama teknoloji girişimlerine yatırım stratejimiz doğrultusunda, Dalio Teknoloji Danışmanlık ve Ticaret Anonim Şirketi'ne 31.960.000 TL şirket değerlemesi üzerinden 1.598.000 TL karşılığında %5 iştirak edilmesine karar verildi.Dalio, gerçek dünya varlıklarının tokenizasyonu için web3 blockchain üzerinde platform geliştiriyor.Pay sahiplerimiz ve kamuoyunun bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1259454BIST