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***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

18.03.2024 09:44
***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Açıklamalar

   %100 bağlı ortaklığımız Alesta Elektronik Teknoloji Yatırım A.Ş'den alınan bilgiye göre yüksek büyüme potansiyeline sahip erken aşama teknoloji girişimlerine yatırım stratejimiz doğrultusunda,  Dalio Teknoloji Danışmanlık ve Ticaret Anonim Şirketi'ne  31.960.000 TL şirket değerlemesi üzerinden  1.598.000 TL  karşılığında %5 iştirak edilmesine karar verildi.
Dalio, gerçek dünya varlıklarının tokenizasyonu için web3 blockchain  üzerinde platform geliştiriyor.
Pay sahiplerimiz ve kamuoyunun bilgilerine sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1259454


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PKART 76,50 31.201.286 % 9,99  
PSDTC 101,10 15.543.626 % 9,95  
PSDTC 101,10 15.543.626 % 9,95  
PSDTC 101,10 15.543.626 % 9,95  
PSDTC 101,10 15.543.626 % 9,95  
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13:03 Alış Satış %  
Dolar 32,2973 32,3038 % 0,55  
Euro 35,2404 35,2527 % 0,38  
Sterlin 41,9188 42,1289 % 0,80  
Frank 37,2265 37,4131 % 0,73  
Riyal 8,7821 8,8261 % 0,81  
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13:03 Alış Satış %  
Gümüş ONS 25,08 25,10 % 0,66  
Platin 919,24 921,82 % 0,66  
Paladyum 1.066,70 1.070,56 % 0,66  
Brent Pet. 86,17 86,17 % 0,66  
Altın Ons 2.155,90 2.156,24 % 0,66  
Seans Raporu 13:03
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