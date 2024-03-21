***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBağlı ortaklığımız Alesta Elektronik Teknoloji Yatırım A.Ş'den alınan bilgiye göre, For Physician Eğitim Sağlık Teknoloji Yazılım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'den 11.920.000 TL şirket değeri üzerinden %2,5 ilave pay alımı için yatırım sözleşmesinden kaynaklanan opsiyon hakkının kullanılmasına ve toplam payın %5'e çıkartılmasına karar vermiştir.For Physician, Pratisyen hekimlere anlık vaka danışma uygulaması sunuyor. Uygulamaya üye pratisyen hekimler önlerine gelen vakalarsa uzman hekimlere anında danışıp yorum alabiliyor.Pay sahiplerimiz ve kamuoyunun bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1261180BIST