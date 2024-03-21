***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.03.2024 18:10
***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bağlı ortaklığımız Alesta Elektronik Teknoloji Yatırım A.Ş'den alınan bilgiye göre, For Physician Eğitim Sağlık Teknoloji Yazılım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'den 11.920.000 TL şirket değeri üzerinden %2,5 ilave pay alımı için yatırım sözleşmesinden kaynaklanan opsiyon hakkının kullanılmasına ve toplam payın %5'e çıkartılmasına karar vermiştir.
For Physician, Pratisyen hekimlere anlık vaka danışma uygulaması sunuyor. Uygulamaya üye pratisyen hekimler önlerine gelen vakalarsa uzman hekimlere anında danışıp yorum alabiliyor.
Pay sahiplerimiz ve kamuoyunun bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1261180
BIST
'
18:059.141
En Düşük
|Değişim
|: 2,07%
|| 185,58
|Açılış
|: 9.036
|
|Önceki Kapanış
|: 8.955
|
9.020
En Yüksek
9.193
18:0531,9162
En Yüksek
|Değişim
|: -1,41%
|| -0,4552
|Açılış
|: 32,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 33,1600
|
32,4425
En Düşük
31,7497
18:0534,7971
En Yüksek
|Değişim
|: -1,66%
|| -0,5861
|Açılış
|: 35,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 35,9000
|
35,7180
En Düşük
34,6037
18:052.223,63
En Yüksek
|Değişim
|: -2,21%
|| -50,24
|Açılış
|: 2.223,63
|
|Önceki Kapanış
|: 2.273,88
|
2.317,10
En Düşük
2.219,27
BIST En Aktif Hisseler18:05
|VESTL
|85,80
|3.188.024.050
|% 10,00
|
|QNBFL
|189,20
|29.955.021
|% 10,00
|
|TRILC
|15,18
|298.834.003
|% 10,00
|
|RODRG
|99,00
|31.722.949
|% 10,00
|
|EKIZ
|78,70
|5.057.026
|% 9,99
|
|VRGYO
|46,44
|179.380.615
|% -10,00
|
|PEKGY
|17,42
|411.483.481
|% -9,97
|
|DERHL
|10,49
|267.274.684
|% -9,96
|
|YAYLA
|18,00
|17.874.534
|% -9,95
|
|AKYHO
|6,34
|183.184.289
|% -9,94
|
|THYAO
|285,50
|15.765.772.984
|% 2,61
|
|YKBNK
|25,98
|10.352.758.135
|% 6,48
|
|AKBNK
|45,04
|8.754.616.512
|% 5,63
|
|ISCTR
|11,15
|6.739.095.353
|% 3,91
|
|ASELS
|57,90
|5.678.193.841
|% 3,49
|
|ISCTR
|11,15
|6.739.095.353
|% 3,91
|
|YKBNK
|25,98
|10.352.758.135
|% 6,48
|
|EKGYO
|10,51
|3.130.697.582
|% -2,41
|
|BEGYO
|4,75
|1.281.355.654
|% -9,87
|
|ZOREN
|5,46
|1.259.010.731
|% -2,50
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,8999
|31,9162
|% -1,41
|
|Euro
|34,7397
|34,7971
|% -1,66
|
|Sterlin
|41,3456
|41,5529
|% -2,21
|
|Frank
|36,3343
|36,5164
|% -2,56
|
|Riyal
|8,7049
|8,7485
|% -1,27
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,73
|24,76
|% 0,66
|
|Platin
|911,30
|912,98
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.004,45
|1.008,97
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|85,36
|85,36
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.173,10
|2.173,43
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 220, 49 artarak (% 2.80 ) 8, 083
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : NIBAS, TRILC, CUSAN, VESTL, KERVN, AKENR, FORTE, FMIZP, QNBFL, RYSAS
-
17:59
Tabandan işlem gören hisse senetleri : BEGYO, ARTMS, VRGYO, AKYHO, PEKGY, CASA
-
17:59
AKENR, GLCVY, LIDFA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
GSDDE, MARBL, TURGG değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında