***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBağlı ortaklığımız Alesta Elektronik Teknoloji Yatırım A.Ş. 'nin 09.11.2022 tarihinde 7.436.000 TL şirket değerlemesi üzerinden %5,25 oranında iştirak ettiği Postuby Bilişim Teknolojileri A.Ş, bu defa 28.854.000 TL şirket değerlemesi üzerinden yeni yatırım aldı. Alesta, yatırım turuna payını %2,44 artırarak katıldı.Değerlemesini 18 ayda %288 artıran Postuby, Kurumsal ve bireysel kullanıcılara sosyal medya içerik yönetim platformu sunuyor.Pay sahiplerimiz ve kamuoyunun bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1272109BIST