***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Tahsisli sermaye artırımına ilişkin Yönetim Kurulu kararı hkYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 14.06.2021Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 80.000.000Mevcut Sermaye (TL) 49.992.100Ulaşılacak Sermaye (TL) 50.198.316Bedelli Sermaye Artırımı (Tahsisli)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) Verilecek Menkul Kıymet Nevi İptal Edilen Pay Tutarı (TL)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREESCO00018 275.000B Grubu, ESCOM, TRAESCOM91U8 49.717.100 206.216 0,41477 B Grubu, ESCOM, TRAESCOM91U8 HamilineMevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 49.992.100 206.216,000 0,41249Artırılacak Sermayenin Tahsis Edildiği Kişi Mehmet İsmet Ergin ve Ahmet Sait BorlakEk AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 14 Haziran 2021 tarihli toplantısında, diğer hususlar yanında1) Şirketimizin Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6 ncı maddesinin ve 20 Mayıs 2021 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin verdiği yetkiye istinaden 80.000.000,-TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, her biri 1,-TL nominal değerde 49.992.100,-TL olan çıkarılmış sermayemizin, mevcut pay sahiplerinin yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanarak, toplam satış hasılatı 1.144.500,-TL olacak şekilde Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü çerçevesinde belirlenecek (baz fiyat ile nominal değerden aşağı olmamak üzere) pay satış fiyatına göre hesaplananacak nominal sermaye tutarı kadar nakden artırılmasına,2) Sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek her biri 1,-TL nominal değerli payların tamamının imtiyazsız B grubu hamiline yazılı ve Borsa'da işlem gören nitelikte olmasına ve Sermaye Piyasası Kurulu ile Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. düzenlemeleri çerçevesinde kaydi pay olarak dağıtılmasına,3) Sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek payların tamamının Mehmet İsmet Ergin ve Ahmet Sait Borlak'a tahsis edilmesine,4) Tahsisli sermaye artırımı nedeniyle düzenlenecek ihraç belgesinin onaylanması talebiyle Sermaye Piyasası Kuruluna başvurulmasına,5) Sermaye artırımı nedeniyle tahsisli pay satışının Borsa İstanbul A.Ş. Toptan Satışlar Pazarı ve/veya ilgili pazarı ya da piyasasında gerçekleştirilmesine, bu amaçla ihraç belgesinin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmasını takiben, ihraç edilecek payların ilgili mevzuatta belirlenen süre içerisinde satılması hususunda belirlenecek yetkili bir kuruluşla aracılık sözleşmesi imzalanmasına,6) Sermaye artırımı işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., Ticaret Bakanlığı ve ilgili diğer kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli başvuruların yapılması, izinlerin alınması ve her türlü işlemin yürütülmesi hususunda Şirket yönetiminin yetkili ve görevli kılınmasına,katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.Kamuoyunun bilgisine arz ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942262BIST