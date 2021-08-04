***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Tahsisli sermaye artırımı başvurusunun işlemden kaldırılması hakkında,Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 14.06.2021Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 80.000.000Mevcut Sermaye (TL) 49.992.100Ulaşılacak Sermaye (TL) 50.198.316Bedelli Sermaye Artırımı (Tahsisli)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) Verilecek Menkul Kıymet Nevi İptal Edilen Pay Tutarı (TL)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREESCO00018 275.000B Grubu, ESCOM, TRAESCOM91U8 49.717.100 206.216 0,41477 B Grubu, ESCOM, TRAESCOM91U8 HamilineMevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 49.992.100 206.216,000 0,41249Artırılacak Sermayenin Tahsis Edildiği Kişi Mehmet İsmet Ergin ve Ahmet Sait BorlakEk AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulunun 14.06.2021 tarihli toplantısında, 80.000.000,-TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 49.992.100,-TL olan Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin, mevcut pay sahiplerinin yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanmak suretiyle toplam satış hasılatı 1.144.500,-TL olacak şekilde nakden artırılmasına ve sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek payların Mehmet İsmet Ergin ve Ahmet Sait Borlak'a tahsis edilmesine karar verilmiş ve konuya ilişkin özel durum açıklaması 14.06.2021 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda yatırımcılarının bilgisine sunulmuştu.Ancak, söz konusu sermaye artırımından elde edilecek fonla satın alınması planlanan Robotistan Elektronik Ticaret A.Ş. hisselerinin Şirketimiz tarafından doğrudan satın alınmasına karar verilmesi nedeniyle Sermaye Piyasası Kuruluna bugün iletilen dilekçemiz ile ihraç belgesinin onaylanması talepli başvurumuzun işlemden kaldırılması talep edilmiştir.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954820BIST