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***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

04.08.2021 18:55



***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Tahsisli sermaye artırımı başvurusunun işlemden kaldırılması hakkında,
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 14.06.2021
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 80.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 49.992.100
Ulaşılacak Sermaye (TL) 50.198.316

Bedelli Sermaye Artırımı (Tahsisli)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) Verilecek Menkul Kıymet Nevi İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREESCO00018 275.000
B Grubu, ESCOM, TRAESCOM91U8 49.717.100 206.216 0,41477 B Grubu, ESCOM, TRAESCOM91U8 Hamiline

Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 49.992.100 206.216,000 0,41249

Artırılacak Sermayenin Tahsis Edildiği Kişi Mehmet İsmet Ergin ve Ahmet Sait Borlak

Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulunun 14.06.2021 tarihli toplantısında, 80.000.000,-TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 49.992.100,-TL olan Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin, mevcut pay sahiplerinin yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanmak suretiyle toplam satış hasılatı 1.144.500,-TL olacak şekilde nakden artırılmasına ve sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek payların Mehmet İsmet Ergin ve Ahmet Sait Borlak'a tahsis edilmesine karar verilmiş ve konuya ilişkin özel durum açıklaması 14.06.2021 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda yatırımcılarının bilgisine sunulmuştu.
Ancak, söz konusu sermaye artırımından elde edilecek fonla satın alınması planlanan Robotistan Elektronik Ticaret A.Ş. hisselerinin Şirketimiz tarafından doğrudan satın alınmasına karar verilmesi nedeniyle Sermaye Piyasası Kuruluna bugün iletilen dilekçemiz ile ihraç belgesinin onaylanması talepli başvurumuzun işlemden kaldırılması talep edilmiştir.
Saygılarımızla,





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954820


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Tam 3.252 3.334 8,79  
Yarım 1.572 1.613 4,25  
Çeyrek 788 806 2,12  
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