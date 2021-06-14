***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
14.06.2021 18:28
***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 14 Haziran 2021 tarihli toplantısında kabul edilen sermaye artırımının gerekçesi ve sermaye artırımından elde edilecek fonun kullanım yerine ilişkin rapor ekte verilmektedir.
Kamuoyunun bilgisine arz ederiz.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942264
BIST
18:051.454
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -6,61
|Açılış
|: 1.467
|
|Önceki Kapanış
|: 1.461
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1.469
En Düşük
1.451
18:058,4060
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0118
|Açılış
|: 8,3950
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|Önceki Kapanış
|: 8,3850
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8,4108
En Düşük
8,3031
18:0510,1964
En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
|: 10,1600
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|Önceki Kapanış
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18:05503,73
En Yüksek
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|: -0,60%
|| -3,03
|Açılış
|: 503,73
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|Önceki Kapanış
|: 506,76
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506,82
En Düşük
496,61
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ADEL
|24,18
|4.575.240
|% 1,85
|
|AEFES
|23,40
|39.611.885
|% -0,51
|
|ADEL
|24,18
|4.575.240
|% 1,85
|
|AEFES
|23,40
|39.611.885
|% -0,51
|
|AFYON
|4,14
|14.759.185
|% -0,48
|
|ADEL
|24,18
|4.575.240
|% 1,85
|
|AFYON
|4,14
|14.759.185
|% -0,48
|
|AGYO
|2,26
|6.209.024
|% 1,35
|
|AEFES
|23,40
|39.611.885
|% -0,51
|
|ADEL
|24,18
|4.575.240
|% 1,85
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4039
|8,4060
|% 0,14
|
|Euro
|10,1908
|10,1964
|% 0,33
|
|Sterlin
|11,8237
|11,8830
|% 0,14
|
|Frank
|9,3059
|9,3619
|% -0,05
|
|Riyal
|2,2336
|2,2448
|% 0,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.864
|1.865
|-13,04
|
|Altın Gr.
|504
|504
|-2,57
|
|Cumhuriyet
|3.331
|3.382
|-24,00
|
|Tam
|3.318
|3.404
|-17,60
|
|Yarım
|1.604
|1.647
|-8,51
|
|Çeyrek
|804
|823
|-4,26
|
|Gümüş.Ons
|27,93
|27,95
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|7,55
|7,56
|0,01
|
|B. Petrol
|73,37
|73,37
|0,68
|
Seans Raporu
18:05
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17:58XU030
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