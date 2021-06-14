***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor









***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 14 Haziran 2021 tarihli toplantısında kabul edilen sermaye artırımının gerekçesi ve sermaye artırımından elde edilecek fonun kullanım yerine ilişkin rapor ekte verilmektedir.Kamuoyunun bilgisine arz ederiz.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942264BIST