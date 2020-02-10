***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
10.02.2020 14:37
***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A Nama 0,01 TRY 275000 TRY 0,01 İMTİYAZLI İşlem Görmüyor
B Hamiline 0,01 TRY 49717100 TRY 0,99 İMTİYAZSIZ İşlem Görüyor
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Tnb Bilgisayar ve Görüntü Sistemleri A.Ş. Bilgisayar Satış ve Pazarlama 20.000.000,00 10000000 TRY 45 İştirak
Bilgera Yazılım A.Ş. Yazılım 500.000,00 400.000,00 TRY 80,00 Bağlı Ortaklık
Nar Teknoloji A.Ş. Bilgi ve İletişim Hizmetleri 500.000,00 200.000,00 TRY 40,00 İştirak
Alesta Eletronik Teknoloji Yatırım A.Ş. Girişim Sermayesi Yat.Ort. 5.000.000,00 5.000.000,00 TRY 100,00 Bağlı Ortaklık
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817974
BIST
18:05118.342
En Yüksek
|Değişim
|: -2,21%
|| -2.673,62
|Açılış
|: 120.459
|
|Önceki Kapanış
|: 121.015
|
121.190
En Düşük
116.648
18:056,0116
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0047
|Açılış
|: 6,0190
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0130
|
6,0222
En Düşük
5,9746
18:056,5802
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0084
|Açılış
|: 6,5790
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5850
|
6,5982
En Düşük
6,5480
18:05303,97
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,22
|Açılış
|: 303,97
|
|Önceki Kapanış
|: 303,75
|
305,08
En Düşük
301,79
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|9,15
|49.443.370
|% 19,92
|
|DESA
|5,95
|51.581.203
|% 15,76
|
|SAYAS
|3,13
|10.651.574
|% 14,65
|
|TSPOR
|3,53
|1.016.623.785
|% 11,36
|
|RYSAS
|11,00
|22.925.506
|% 10,22
|
|GYHOL
|25,80
|11.161.560
|% -11,64
|
|LINK
|29,54
|4.256.544
|% -11,29
|
|DOKTA
|48,72
|69.021.018
|% -10,52
|
|INTEM
|10,16
|2.117.504
|% -10,41
|
|IZTAR
|2,97
|1.028.020
|% -10,27
|
|THYAO
|14,02
|2.173.757.251
|% -3,11
|
|TSPOR
|3,53
|1.016.623.785
|% 11,36
|
|PETKM
|3,98
|717.692.869
|% -3,16
|
|GARAN
|11,78
|659.785.823
|% -1,59
|
|ASELS
|24,12
|653.479.912
|% -1,39
|
|IHLGM
|1,24
|439.274.940
|% 0,81
|
|TSPOR
|3,53
|1.016.623.785
|% 11,36
|
|EKGYO
|1,63
|432.441.318
|% -2,98
|
|KRDMD
|2,83
|620.919.478
|% -3,41
|
|ODAS
|2,13
|461.774.965
|% -4,48
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7516
|7,7905
|% 0,29
|
|Frank
|6,1245
|6,1614
|% -0,09
|
|Riyal
|1,5975
|1,6056
|% -0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.573
|1.574
|3,26
|
|Altın Gr.
|304
|304
|0,55
|
|Cumhuriyet
|2.017
|2.048
|7,00
|
|Tam
|2.007
|2.057
|6,95
|
|Yarım
|970
|995
|3,37
|
|Çeyrek
|487
|498
|1,68
|
|Gümüş.Ons
|17,73
|17,79
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,44
|0,01
|
|B. Petrol
|53,98
|53,98
|-0,47
|