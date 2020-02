***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp GörmediğiA Nama 0,01 TRY 275000 TRY 0,01 İMTİYAZLI İşlem GörmüyorB Hamiline 0,01 TRY 49717100 TRY 0,99 İMTİYAZSIZ İşlem GörüyorBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiTnb Bilgisayar ve Görüntü Sistemleri A.Ş. Bilgisayar Satış ve Pazarlama 20.000.000,00 10000000 TRY 45 İştirakBilgera Yazılım A.Ş. Yazılım 500.000,00 400.000,00 TRY 80,00 Bağlı OrtaklıkNar Teknoloji A.Ş. Bilgi ve İletişim Hizmetleri 500.000,00 200.000,00 TRY 40,00 İştirakAlesta Eletronik Teknoloji Yatırım A.Ş. Girişim Sermayesi Yat.Ort. 5.000.000,00 5.000.000,00 TRY 100,00 Bağlı Ortaklık