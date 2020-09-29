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***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

29.09.2020 15:15
GÜNCEL HABERLER



***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
Halil ibrahim Özer Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başkanlığı Yönetim Kurulu Üyeliği 65,52 Bağımsız Üye Değil
Uğur Kumru Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yönetim Kurulu Üyeliği 0,01 Bağımsız Üye Değil
ÇAĞRI ÇELİK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi 0 Bağımsız Üye
ADEM ÖZAY Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi 0 Bağımsız Üye
AYTAÇ BİTER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değil




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877199


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Riyal 2,0869 2,0974 % 0,59  
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17:16 Alış Satış %  
Altın Ons 1.890 1.890 8,48  
Altın Gr. 476 476 3,32  
Cumhuriyet 3.148 3.195 38,00  
Tam 3.137 3.216 40,79  
Yarım 1.516 1.556 19,73  
Çeyrek 760 778 9,87  
Gümüş.Ons 24,00 24,03 0,35  
Gümüş Gr. 6,05 6,06 0,11  
B. Petrol 42,37 42,37 -0,50  
Seans Raporu 17:16
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