***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
29.09.2020 15:15
***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
Halil ibrahim Özer Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başkanlığı Yönetim Kurulu Üyeliği 65,52 Bağımsız Üye Değil
Uğur Kumru Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yönetim Kurulu Üyeliği 0,01 Bağımsız Üye Değil
ÇAĞRI ÇELİK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi 0 Bağımsız Üye
ADEM ÖZAY Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi 0 Bağımsız Üye
AYTAÇ BİTER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değil
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877199
BIST
17:161.117
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -4,20
|Açılış
|: 1.124
|
|Önceki Kapanış
|: 1.121
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1.132
En Düşük
1.112
17:167,8402
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0396
|Açılış
|: 7,8600
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|Önceki Kapanış
|: 7,8100
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7,8572
En Düşük
7,7765
17:169,2149
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 0,1108
|Açılış
|: 9,1650
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|Önceki Kapanış
|: 9,0800
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9,2188
En Düşük
9,0696
17:16477,11
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
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|Açılış
|: 477,11
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|Önceki Kapanış
|: 472,26
|
477,27
En Düşük
470,23
BIST En Aktif Hisseler17:16
|ISGSY
|10,12
|22.102.787
|% 10,00
|
|SEKUR
|13,09
|23.690.678
|% 10,00
|
|YAPRK
|53,35
|728.601
|% 10,00
|
|VANGD
|5,72
|1.285.147
|% 10,00
|
|TKURU
|940,90
|3.227.287
|% 10,00
|
|KENT
|303,80
|5.603.287
|% -14,42
|
|YONGA
|40,10
|5.380.979
|% -9,97
|
|AYCES
|82,75
|11.234.232
|% -9,96
|
|CASA
|29,72
|665.264
|% -9,94
|
|ARMDA
|60,45
|19.961.933
|% -9,78
|
|SISE
|7,30
|4.068.497.955
|% -6,05
|
|GARAN
|6,87
|1.266.756.260
|% -1,72
|
|ASELS
|17,60
|998.753.267
|% 0,80
|
|KRDMD
|3,26
|885.273.155
|% 0,62
|
|TRKCM
|4,78
|600.580.546
|% -6,27
|
|SISE
|7,30
|4.068.497.955
|% -6,05
|
|KRDMD
|3,26
|885.273.155
|% 0,62
|
|CEMAS
|1,68
|424.747.655
|% 1,82
|
|ODAS
|2,71
|540.769.086
|% -0,37
|
|GARAN
|6,87
|1.266.756.260
|% -1,72
|
|17:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8362
|7,8402
|% 0,51
|
|Euro
|9,1937
|9,2149
|% 1,22
|
|Sterlin
|10,0678
|10,1183
|% 0,82
|
|Frank
|8,5046
|8,5558
|% 1,13
|
|Riyal
|2,0869
|2,0974
|% 0,59
|
|17:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.890
|1.890
|8,48
|
|Altın Gr.
|476
|476
|3,32
|
|Cumhuriyet
|3.148
|3.195
|38,00
|
|Tam
|3.137
|3.216
|40,79
|
|Yarım
|1.516
|1.556
|19,73
|
|Çeyrek
|760
|778
|9,87
|
|Gümüş.Ons
|24,00
|24,03
|0,35
|
|Gümüş Gr.
|6,05
|6,06
|0,11
|
|B. Petrol
|42,37
|42,37
|-0,50
|