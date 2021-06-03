***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
03.06.2021 13:15
***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
HALİL İBRAHİM ÖZER 16692725 TRY 33,39
DİĞER 33299244 TRY 66,61
TRY
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
HALİL İBRAHİM ÖZER Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Elektronik Mühendisi İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanlığı Yönetim Kurulu Üyeliği 33.39 Bağımsız Üye Değil
UĞUR KUMRU Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı Yönetim Kurulu Üyeliği 0.01 Bağımsız Üye Değil
ÇAĞRI ÇELİK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi 0 Bağımsız Üye
ADEM ÖZAY Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi 0 Bağımsız Üye
AYTAÇ BİTER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değil
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Bilgera Yazılım A.Ş. Yazılım 500.000,00 400.000,00 TRY 80,00 Bağlı Ortaklık
Nar Teknoloji A.Ş. Bilgi ve İletişim Hizmetleri 500.000,00 200.000,00 TRY 40,00 İştirak
Alesta Eletronik Teknoloji Yatırım A.Ş. Girişim Sermayesi Yat.Ort. 5.000.000,00 5.000.000,00 TRY 100,00 Bağlı Ortaklık
Geometri Melek Yatırımcılık Danışmanlığı A.Ş. Yatırım İşletmesi 73524 1.176,384 TRY 1,6 İştirak
Startupmarket Kitle Fonlama Platformu A.Ş. Yatırım İşletmesi 1200000 144000 TRY 12 İştirak
Robotistan Elektronik Ticaret A.Ş E-Ticaret 7684211 384.210,55 TRY 5 İştirak
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939832
BIST