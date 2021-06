***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSon Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel KişilerOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)HALİL İBRAHİM ÖZER 16692725 TRY 33,39DİĞER 33299244 TRY 66,61TRYYönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviHALİL İBRAHİM ÖZER Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Elektronik Mühendisi İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanlığı Yönetim Kurulu Üyeliği 33.39 Bağımsız Üye DeğilUĞUR KUMRU Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı Yönetim Kurulu Üyeliği 0.01 Bağımsız Üye DeğilÇAĞRI ÇELİK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi 0 Bağımsız ÜyeADEM ÖZAY Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi 0 Bağımsız ÜyeAYTAÇ BİTER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye DeğilBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiBilgera Yazılım A.Ş. Yazılım 500.000,00 400.000,00 TRY 80,00 Bağlı OrtaklıkNar Teknoloji A.Ş. Bilgi ve İletişim Hizmetleri 500.000,00 200.000,00 TRY 40,00 İştirakAlesta Eletronik Teknoloji Yatırım A.Ş. Girişim Sermayesi Yat.Ort. 5.000.000,00 5.000.000,00 TRY 100,00 Bağlı OrtaklıkGeometri Melek Yatırımcılık Danışmanlığı A.Ş. Yatırım İşletmesi 73524 1.176,384 TRY 1,6 İştirakStartupmarket Kitle Fonlama Platformu A.Ş. Yatırım İşletmesi 1200000 144000 TRY 12 İştirakRobotistan Elektronik Ticaret A.Ş E-Ticaret 7684211 384.210,55 TRY 5 İştirakhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939832BIST