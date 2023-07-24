***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
24.07.2023 07:49
***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Şirket Bünyesinde Oluşturulan Birimler/Dışarıdan Alınan Hizmetler
Birimler Birimin Oluşturulduğu Kurum/Dışarıdan Hizmet Alınan Kurum
Fon hizmet birimi
İç kontrol sistemi
Risk yönetim sistemi
Teftiş birimi
Araştırma birimi
Bilgi sistemleri
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Bilgera Yazılım A.Ş. Yazılım 500.000,00 400.000,00 TRY 80,00 Bağlı Ortaklık
Nar Teknoloji A.Ş. Bilgi ve İletişim Hizmetleri 500.000,00 200.000,00 TRY 40,00 İştirak
Alesta Eletronik Teknoloji Yatırım A.Ş. Girişim Sermayesi Yat.Ort. 25000000 25000000 TRY 100,00 Bağlı Ortaklık
Geometri Melek Yatırımcılık Danışmanlığı A.Ş. Yatırım İşletmesi 91874 9.720,2692 TRY 10,58 İştirak
Robotistan Elektronik Ticaret A.Ş E-Ticaret 7684211 768.421,1 TRY 10 İştirak
Virgül Dijital Yayıncılık ve Prodüksiyon A.Ş. Dijital yayıncılık 984616 123077 TRY 12,5 İştirak
Epigraf Teknoloji Sanayi ve Ticaret A.Ş Çoklu Kanal Büyüme Platformu 1457834 944676 TRY 64,8 Bağlı Ortaklık
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1174413
BIST