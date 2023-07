***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerŞirket Bünyesinde Oluşturulan Birimler/Dışarıdan Alınan HizmetlerBirimler Birimin Oluşturulduğu Kurum/Dışarıdan Hizmet Alınan KurumFon hizmet birimiİç kontrol sistemiRisk yönetim sistemiTeftiş birimiAraştırma birimiBilgi sistemleriBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiBilgera Yazılım A.Ş. Yazılım 500.000,00 400.000,00 TRY 80,00 Bağlı OrtaklıkNar Teknoloji A.Ş. Bilgi ve İletişim Hizmetleri 500.000,00 200.000,00 TRY 40,00 İştirakAlesta Eletronik Teknoloji Yatırım A.Ş. Girişim Sermayesi Yat.Ort. 25000000 25000000 TRY 100,00 Bağlı OrtaklıkGeometri Melek Yatırımcılık Danışmanlığı A.Ş. Yatırım İşletmesi 91874 9.720,2692 TRY 10,58 İştirakRobotistan Elektronik Ticaret A.Ş E-Ticaret 7684211 768.421,1 TRY 10 İştirakVirgül Dijital Yayıncılık ve Prodüksiyon A.Ş. Dijital yayıncılık 984616 123077 TRY 12,5 İştirakEpigraf Teknoloji Sanayi ve Ticaret A.Ş Çoklu Kanal Büyüme Platformu 1457834 944676 TRY 64,8 Bağlı Ortaklıkhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1174413BIST