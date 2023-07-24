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***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

24.07.2023 07:49
***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Şirket Bünyesinde Oluşturulan Birimler/Dışarıdan Alınan Hizmetler
Birimler Birimin Oluşturulduğu Kurum/Dışarıdan Hizmet Alınan Kurum
Fon hizmet birimi
İç kontrol sistemi
Risk yönetim sistemi
Teftiş birimi
Araştırma birimi
Bilgi sistemleri

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Bilgera Yazılım A.Ş. Yazılım 500.000,00 400.000,00 TRY 80,00 Bağlı Ortaklık
Nar Teknoloji A.Ş. Bilgi ve İletişim Hizmetleri 500.000,00 200.000,00 TRY 40,00 İştirak
Alesta Eletronik Teknoloji Yatırım A.Ş. Girişim Sermayesi Yat.Ort. 25000000 25000000 TRY 100,00 Bağlı Ortaklık
Geometri Melek Yatırımcılık Danışmanlığı A.Ş. Yatırım İşletmesi 91874 9.720,2692 TRY 10,58 İştirak
Robotistan Elektronik Ticaret A.Ş E-Ticaret 7684211 768.421,1 TRY 10 İştirak
Virgül Dijital Yayıncılık ve Prodüksiyon A.Ş. Dijital yayıncılık 984616 123077 TRY 12,5 İştirak
Epigraf Teknoloji Sanayi ve Ticaret A.Ş Çoklu Kanal Büyüme Platformu 1457834 944676 TRY 64,8 Bağlı Ortaklık




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1174413


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ASTOR 106,70 1.559.098.559 % 10,00  
ZEDUR 55,00 15.022.880 % 10,00  
OYAYO 33,88 10.653.105 % 10,00  
EDIP 22,94 37.783.663 % 9,97  
TRILC 12,24 55.187.603 % 9,97  
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10:22 Alış Satış %  
Dolar 26,9481 26,9538 % -0,05  
Euro 29,8607 29,8779 % -0,28  
Sterlin 34,5896 34,7631 % 0,09  
Frank 31,0156 31,2024 % -0,03  
Riyal 7,1641 7,2000 % -0,06  
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10:22 Alış Satış %  
Altın Ons 1.965 1.965 2,97  
Altın Gr. 1.701 1.702 0,35  
Cumhuriyet 11.407 11.580 28,00  
Tam 11.128 11.254 -55,00  
Yarım 5.564 5.653 -27,00  
Çeyrek 2.782 2.827 -13,00  
Gümüş.Ons 24,65 24,68 0,05  
Gümüş Gr. 21,35 21,37 0,02  
B. Petrol 80,35 80,35 -0,53  
Seans Raporu 10:22
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