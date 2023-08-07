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***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

07.08.2023 16:39
***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Bilgera Yazılım A.Ş. Yazılım 500.000,00 400.000,00 TRY 80,00 Bağlı Ortaklık
Nar Teknoloji A.Ş. Bilgi ve İletişim Hizmetleri 500.000,00 200.000,00 TRY 40,00 İştirak
Alesta Eletronik Teknoloji Yatırım A.Ş. Girişim Sermayesi Yat.Ort. 25000000 25000000 TRY 100,00 Bağlı Ortaklık
Geometri Melek Yatırımcılık Danışmanlığı A.Ş. Yatırım İşletmesi 91874 9.720,2692 TRY 10,58 İştirak
Robotistan Elektronik Ticaret A.Ş E-Ticaret 7684211 768.421,1 TRY 10 İştirak
Virgül Dijital Yayıncılık ve Prodüksiyon A.Ş. Dijital yayıncılık 984616 123077 TRY 12,5 İştirak
Epigraf Teknoloji Sanayi ve Ticaret A.Ş Çoklu Kanal Büyüme Platformu 1457834 944676 TRY 64,8 Bağlı Ortaklık
Digiform Yazılım Hizmetleri Ticaret A.Ş Doküman İşleme 60241 20.240,976 TRY 33,6 İştirak




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1181534


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MIPAZ 28,60 26.766.999 % 10,00  
KONKA 55,55 332.012.726 % 10,00  
TSPOR 6,16 502.003.544 % 10,00  
ZPT10 53,02 433.404 % 10,00  
ISKUR 1.100.000,00 2.100.000 % 10,00  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 26,9998 27,0062 % 0,34  
Euro 29,7287 29,7486 % 0,28  
Sterlin 34,3761 34,5485 % 0,47  
Frank 30,7654 30,9507 % 0,13  
Riyal 7,1767 7,2127 % 0,34  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.935 1.935 -8,10  
Altın Gr. 1.679 1.680 -1,79  
Cumhuriyet 11.276 11.447 28,00  
Tam 11.037 11.135 31,00  
Yarım 5.523 5.593 15,00  
Çeyrek 2.761 2.797 8,00  
Gümüş.Ons 23,14 23,16 -0,48  
Gümüş Gr. 20,07 20,10 -0,37  
B. Petrol 85,55 85,55 -0,69  
Seans Raporu 18:05
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