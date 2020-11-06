***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
06.11.2020 18:15
***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
06/11/2020
Karar Sayısı
2020/9
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ
MALİ TABLOLARIN KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN KARAR TARİHİ: 06.11.2020
KARAR SAYISI : 2020/9
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN
SERİ:XI, NO:29 SAYILI TEBLİĞİN ÜÇÜNCÜ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİ SORUMLULUK BEYANI
a. Şirketimiz Yönetim Kurulu ve Denetimden Sorumlu Komitesi tarafından onaylanmış, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri XI, N29 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanmış, 30 Eylül 2020 tarihinde sona eren hesap dönemine ait konsolide finansal tabloların ve yönetim kurulu faaliyet raporunun tarafımızca incelendiğini,
b. Şirketteki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, konsolide finansal tablo ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
c. Şirketteki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış konsolide finansal tabloların şirketin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve şirketin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını beyan ederiz.
Saygılarımızla,
Halil İbrahim ÖZER
Yönetim Kurulu Başkanı
Uğur KUMRU
Yönetim Kurulu Üyesi
Aytaç BİTER
Yönetim Kurulu Üyesi
Adem Özay
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Çağrı Çelik
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886788
BIST