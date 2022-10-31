***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)









***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiFinansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi31/10/2022Karar Sayısı2022/7Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk BeyanıESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM ANONİM ŞİRKETİMALİ TABLOLARIN KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN KARAR TARİHİ: 31.10.2022KARAR SAYISI : 2022/7SERMAYE PİYASASI KURULU'NUNSERİ:XI, NO:29 SAYILI TEBLİĞİN ÜÇÜNCÜ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİ SORUMLULUK BEYANIa. Şirketimiz Yönetim Kurulu ve Denetimden Sorumlu Komitesi tarafından onaylanmış, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri XI, N29 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanmış, 30 Eylül 2022 tarihinde sona eren hesap dönemine ait konsolide finansal tabloların ve yönetim kurulu faaliyet raporunun tarafımızca incelendiğini,b. Şirketteki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, konsolide finansal tablo ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,c. Şirketteki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış konsolide finansal tabloların şirketin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve şirketin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını beyan ederiz.Saygılarımızla,Halil İbrahim ÖZER Uğur KUMRU Aytaç BİTERYönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu ÜyesiAdem Özay Çağrı ÇelikBağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075386BIST