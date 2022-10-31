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***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)

31.10.2022 18:12
***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)


***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
31/10/2022
Karar Sayısı
2022/7
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

                             ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ
MALİ TABLOLARIN KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN KARAR TARİHİ: 31.10.2022
KARAR SAYISI : 2022/7
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN
SERİ:XI, NO:29 SAYILI TEBLİĞİN ÜÇÜNCÜ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİ SORUMLULUK BEYANI
a.    Şirketimiz Yönetim Kurulu ve Denetimden Sorumlu Komitesi tarafından onaylanmış, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri XI, N29 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanmış, 30 Eylül 2022 tarihinde sona eren hesap dönemine ait konsolide finansal tabloların ve yönetim kurulu faaliyet raporunun tarafımızca incelendiğini,
b.     Şirketteki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, konsolide finansal tablo ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
c.    Şirketteki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış konsolide finansal tabloların şirketin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve şirketin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını beyan ederiz.
Saygılarımızla,
                       
        Halil İbrahim ÖZER                                   Uğur KUMRU                                     Aytaç BİTER
           Yönetim Kurulu Başkanı                         Yönetim Kurulu Üyesi                       Yönetim Kurulu Üyesi
           
Adem Özay                                                             Çağrı Çelik
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi                             Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075386


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Cumhuriyet 6.589 6.689 18,00  
Tam 6.623 6.691 40,00  
Yarım 3.227 3.271 22,00  
Çeyrek 1.619 1.635 11,00  
Gümüş.Ons 19,61 19,65 0,47  
Gümüş Gr. 11,73 11,75 0,28  
B. Petrol 94,50 94,50 1,69  
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