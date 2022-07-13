***ESCOM* *GESAN* *DERIM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
13.07.2022 18:24
***ESCOM******GESAN******DERIM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [DERIM, ESCOM, GESAN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında DERIM.E, ESCOM.E ve GESAN.E payları 14/07/2022 tarihli işlemlerden (seans başından) 12/08/2022 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir. Not: VBTS kapsamında getirilen tedbirler, payın işlem gördüğü pazarın/platformun işlem kuralları, pazar değişimi veya diğer nedenlerle uygulanan işlem esaslarından ayrı olarak değerlendirilir. Buna göre VBTS tedbirleri diğer düzenlemeler veya kararlarla uygulamaya alınan işlem esaslarının geçerlilik süresinden ayrı olarak tedbir süresinin sonuna kadar uygulanmaya devam eder. SPK'nın 11/02/2021 tarihli kararı uyarınca Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasalarında ikinci bir duyuru yapılıncaya kadar BIST-50 Endeksi dışında kalan paylarda açığa satış işlemleri yasaklanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1045156
BIST
18:052.408
En Yüksek
|Değişim
|: -1,07%
|| -25,94
|Açılış
|: 2.435
|
|Önceki Kapanış
|: 2.434
|
2.441
En Düşük
2.388
18:0517,4276
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,1134
|Açılış
|: 17,5650
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3650
|
17,4606
En Düşük
17,2317
18:0517,6193
En Yüksek
|Değişim
|: 1,33%
|| 0,2306
|Açılış
|: 17,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6400
|
17,6836
En Düşük
17,3268
18:05974,92
En Yüksek
|Değişim
|: 1,58%
|| 15,19
|Açılış
|: 974,00
|
|Önceki Kapanış
|: 959,72
|
979,44
En Düşük
955,82
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DOAS
|83,05
|96.684.223
|% 10,00
|
|KONYA
|1.177,20
|42.006.359
|% 10,00
|
|YEOTK
|72,60
|102.127.972
|% 10,00
|
|SMRTG
|31,78
|386.817.111
|% 9,97
|
|ORGE
|9,93
|61.255.698
|% 9,97
|
|SILVR
|24,48
|4.275.873
|% -10,00
|
|GZNMI
|47,66
|47.526.298
|% -9,99
|
|RUBNS
|13,13
|250.670.746
|% -9,64
|
|GLYHO
|3,33
|270.090.760
|% -9,51
|
|LIDFA
|9,90
|30.930.514
|% -9,09
|
|THYAO
|49,20
|3.567.251.039
|% -0,69
|
|SISE
|20,82
|1.255.449.193
|% -3,25
|
|EREGL
|25,98
|932.861.702
|% -2,04
|
|TUPRS
|233,20
|782.703.938
|% -4,07
|
|ODAS
|3,05
|687.395.621
|% 6,27
|
|ODAS
|3,05
|687.395.621
|% 6,27
|
|EKGYO
|2,81
|556.024.686
|% -0,71
|
|YKBNK
|4,18
|681.129.901
|% -1,88
|
|ISCTR
|4,46
|365.068.238
|% -0,67
|
|GLYHO
|3,33
|270.090.760
|% -9,51
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3942
|17,4230
|% 0,63
|
|Euro
|17,5503
|17,6210
|% 1,34
|
|Sterlin
|20,6846
|20,7884
|% 0,93
|
|Frank
|17,7335
|17,8403
|% 1,09
|
|Riyal
|4,6223
|4,6455
|% 0,64
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.737
|1.737
|11,19
|
|Altın Gr.
|973
|974
|13,80
|
|Cumhuriyet
|6.568
|6.667
|60,00
|
|Tam
|6.584
|6.743
|144,00
|
|Yarım
|3.208
|3.281
|53,00
|
|Çeyrek
|1.609
|1.643
|33,00
|
|Gümüş.Ons
|19,25
|19,27
|0,34
|
|Gümüş Gr.
|10,80
|10,82
|0,28
|
|B. Petrol
|100
|100
|0,05
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59DAGHL
Yüzde -6.57 oranında düşüşle 25.04 lira fiyatla işlem gören hissede 622, 343 adet işlem
-
17:58IZFAS
Yüzde -8.12 oranında düşüşle 2.49 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 701, 069 adet işlem
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -43, 5 kaybederek (% -2.02 ) 2, 107
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : FENER, SMRTG, ESCOM, KLRHO, ERBOS, YBTAS, ORGE, YEOTK, KONYA
-
17:56
KRSTL, ASUZU, MEGAP değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında