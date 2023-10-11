***ESCOM* *IHAAS* *FMIZP*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
11.10.2023 18:30
***ESCOM******IHAAS******FMIZP*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [ESCOM, FMIZP, IHAAS]
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında ESCOM.E, FMIZP.E ve IHAAS.E payları 12/10/2023 tarihli işlemlerden (seans başından) 10/11/2023 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir. Not: VBTS kapsamında getirilen tedbirler, payın işlem gördüğü pazarın/platformun işlem kuralları, pazar değişimi veya diğer nedenlerle uygulanan işlem esaslarından ayrı olarak değerlendirilir. Buna göre VBTS tedbirleri diğer düzenlemeler veya kararlarla uygulamaya alınan işlem esaslarının geçerlilik süresinden ayrı olarak tedbir süresinin sonuna kadar uygulanmaya devam eder. SPK'nın 06/02/2023 tarihli kararı uyarınca Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasasında ikinci bir duyuru yapılıncaya kadar tüm paylarda açığa satış işlemleri yasaklanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1204607
BIST
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18:058.331
En Düşük
|Değişim
|: -1,33%
|| -112,15
|Açılış
|: 8.482
|
|Önceki Kapanış
|: 8.443
|
8.316
En Yüksek
8.519
18:0527,7390
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0222
|Açılış
|: 27,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 27,8500
|
27,8717
En Düşük
27,6473
18:0529,4612
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0303
|Açılış
|: 29,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,5000
|
29,5803
En Düşük
29,3630
18:051.671,41
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 13,64
|Açılış
|: 1.671,41
|
|Önceki Kapanış
|: 1.657,77
|
1.671,90
En Düşük
1.653,88
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ISBTR
|347.600,00
|4.518.800
|% 10,00
|
|ACSEL
|117,70
|91.762.491
|% 10,00
|
|BSOKE
|9,02
|236.989.156
|% 10,00
|
|TKNSA
|35,86
|688.481.530
|% 10,00
|
|ALMAD
|10,13
|320.668.664
|% 9,99
|
|IHAAS
|20,10
|687.125.104
|% -9,95
|
|OZGYO
|6,61
|152.932.575
|% -9,95
|
|PAPIL
|31,60
|192.843.256
|% -9,77
|
|ARENA
|29,40
|135.704.093
|% -9,71
|
|DMRGD
|19,82
|4.687.310.074
|% -9,50
|
|PETKM
|24,18
|5.883.167.964
|% -1,87
|
|THYAO
|230,10
|5.803.992.163
|% -3,36
|
|KOZAL
|28,06
|5.257.988.257
|% 0,79
|
|DMRGD
|19,82
|4.687.310.074
|% -9,50
|
|ISCTR
|25,34
|4.570.844.683
|% 2,10
|
|ZOREN
|6,16
|1.805.072.746
|% -3,60
|
|EKGYO
|8,18
|2.296.113.200
|% -2,62
|
|PETKM
|24,18
|5.883.167.964
|% -1,87
|
|ODAS
|13,50
|3.201.090.323
|% -1,10
|
|DMRGD
|19,82
|4.687.310.074
|% -9,50
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,7326
|27,7390
|% 0,08
|
|Euro
|29,4479
|29,4612
|% 0,10
|
|Sterlin
|34,0113
|34,1819
|% 0,19
|
|Frank
|30,6084
|30,7927
|% 0,33
|
|Riyal
|7,3727
|7,4096
|% 0,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.873
|1.873
|12,60
|
|Altın Gr.
|1.670
|1.670
|12,38
|
|Cumhuriyet
|11.591
|11.766
|86,00
|
|Tam
|11.340
|11.440
|44,00
|
|Yarım
|5.688
|5.742
|27,00
|
|Çeyrek
|2.835
|2.871
|13,00
|
|Gümüş.Ons
|21,98
|22,01
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|19,59
|19,62
|0,16
|
|B. Petrol
|86,08
|86,08
|-1,57
|