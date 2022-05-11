***ESCOM*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
11.05.2022 16:15
***ESCOM*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler ESCOM
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Oğuzhan Şahinkaya tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1029229
BIST
16:192.435
En Yüksek
|Değişim
|: -2,20%
|| -54,71
|Açılış
|: 2.498
|
|Önceki Kapanış
|: 2.490
|
2.501
En Düşük
2.435
16:1915,3265
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0802
|Açılış
|: 15,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,3280
|
15,3880
En Düşük
15,2421
16:1916,2258
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 0,1433
|Açılış
|: 16,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1500
|
16,2682
En Düşük
16,0616
16:19911,14
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 8,73
|Açılış
|: 911,14
|
|Önceki Kapanış
|: 902,42
|
914,68
En Düşük
900,64
BIST En Aktif Hisseler16:19
|ULUUN
|10,38
|72.795.666
|% 9,96
|
|UFUK
|50,45
|1.108.286
|% 9,96
|
|IMASM
|26,52
|5.773.616
|% 9,95
|
|ESCOM
|10,83
|32.948.454
|% 9,95
|
|ROYAL
|3,34
|1.063.076
|% 9,87
|
|KLMSN
|11,16
|14.850.984
|% -10,00
|
|ARSAN
|4,32
|60.923.958
|% -10,00
|
|SELVA
|14,24
|1.715.536
|% -9,99
|
|EMNIS
|24,50
|857.010
|% -9,99
|
|PKENT
|206,50
|139.206.906
|% -9,98
|
|THYAO
|41,68
|2.410.530.598
|% -1,23
|
|SISE
|19,75
|2.292.372.896
|% -1,45
|
|KRDMD
|16,26
|1.805.740.040
|% -1,87
|
|ASELS
|23,76
|1.578.736.039
|% -1,74
|
|SAHOL
|20,00
|1.252.494.868
|% -2,44
|
|EKGYO
|2,69
|581.354.253
|% -2,89
|
|YKBNK
|4,62
|837.734.433
|% -4,74
|
|VAKBN
|4,39
|527.543.716
|% -4,36
|
|KARSN
|5,17
|599.802.645
|% 0,98
|
|SISE
|19,75
|2.292.372.896
|% -1,45
|
|16:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,3141
|15,3265
|% 0,53
|
|Euro
|16,1948
|16,2258
|% 0,89
|
|Sterlin
|18,8878
|18,9825
|% 0,76
|
|Frank
|15,3914
|15,4841
|% 0,78
|
|Riyal
|4,0749
|4,0954
|% 0,42
|
|16:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.847
|1.848
|9,11
|
|Altın Gr.
|909
|910
|7,18
|
|Cumhuriyet
|6.140
|6.232
|-15,00
|
|Tam
|6.109
|6.265
|-19,89
|
|Yarım
|2.953
|3.030
|-9,63
|
|Çeyrek
|1.481
|1.515
|-4,81
|
|Gümüş.Ons
|21,70
|21,72
|0,44
|
|Gümüş Gr.
|10,63
|10,65
|0,20
|
|B. Petrol
|106
|106
|3,31
|
Seans Raporu
16:19
daha fazla
-
16:34OZKGY
Yüzde -5.42 oranında düşüşle 5.23 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 217, 675 adet işlem
-
16:34OZKGY
Yüzde -5.42 oranında düşüşle 5.23 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 217, 675 adet işlem
-
16:33OYAYO
Yüzde -9.82 oranında düşüşle 9.37 lira fiyatla işlem gören hissede 737, 929 adet işlem
-
16:32GZNMI
Yüzde -7.19 oranında düşüşle 34.32 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 511, 093 adet işlem
-
16:31XU100
Endeks 2, 445 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 82 altında . İşlem hacmi 28, 382.00 milyon TL de