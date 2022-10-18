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***ESCOM* *ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi

18.10.2022 14:47
***ESCOM* *ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi


***ESCOM******ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )

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Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi

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Bildirim İçeriği

Pay Alım Satım Bilgileri

Açıklamalar

17.10.2022 tarihinde ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş. payları ile ilgili olarak 26,205 fiyat ortalamasından 136.611 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi, Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. olarak kurucusu bulunduğumuz yatırım fonu portföylerine Şirketimizce gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Kurucusu olduğumuz yatırım fonlarının toplu olarak ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş. sermayesindeki payları/oy hakları 17.10.2022 tarihi itibariyle %5,11 sınırına ulaşmıştır.

Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
17/10/2022 136.611 136.611 2.419.306 2.555.917 % 4,84 % 4,84 % 5,11 % 5,11




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072654


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GESAN 149,60 547.559.120 % 10,00  
ESEN 58,30 420.076.863 % 10,00  
BARMA 80,90 179.908.133 % 9,99  
INTEM 85,90 43.940.979 % 9,99  
SMRTG 125,50 301.446.967 % 9,99  
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17:19 Alış Satış %  
Dolar 18,5896 18,5954 % 0,06  
Euro 18,2197 18,2284 % -0,55  
Sterlin 20,8557 20,9603 % -0,60  
Frank 18,4518 18,5630 % -0,92  
Riyal 4,9341 4,9588 % -0,01  
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17:19 Alış Satış %  
Altın Ons 1.634 1.635 -17,68  
Altın Gr. 976 976 -11,65  
Cumhuriyet 6.617 6.717 -43,00  
Tam 6.635 6.727 -37,00  
Yarım 3.233 3.289 -20,00  
Çeyrek 1.619 1.645 -11,00  
Gümüş.Ons 18,44 18,47 -0,28  
Gümüş Gr. 10,99 11,01 -0,20  
B. Petrol 90,87 90,87 0,84  
Seans Raporu 17:19
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