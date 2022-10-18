***ESCOM* *ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
18.10.2022 14:47
***ESCOM******ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
İlgili Şirketler [ESCOM]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yok
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
17.10.2022 tarihinde ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş. payları ile ilgili olarak 26,205 fiyat ortalamasından 136.611 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi, Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. olarak kurucusu bulunduğumuz yatırım fonu portföylerine Şirketimizce gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Kurucusu olduğumuz yatırım fonlarının toplu olarak ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş. sermayesindeki payları/oy hakları 17.10.2022 tarihi itibariyle %5,11 sınırına ulaşmıştır.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
17/10/2022 136.611 136.611 2.419.306 2.555.917 % 4,84 % 4,84 % 5,11 % 5,11
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072654
BIST
17:213.872
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 30,92
|Açılış
|: 3.851
|
|Önceki Kapanış
|: 3.842
|
3.917
En Düşük
3.844
17:2118,5968
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0123
|Açılış
|: 18,7350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6900
|
18,7351
En Düşük
18,5629
17:2118,2283
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -0,1005
|Açılış
|: 18,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4000
|
18,4509
En Düşük
18,1488
17:21977,29
En Yüksek
|Değişim
|: -1,03%
|| -10,19
|Açılış
|: 977,29
|
|Önceki Kapanış
|: 987,48
|
995,29
En Düşük
974,80
BIST En Aktif Hisseler17:19
|GESAN
|149,60
|547.559.120
|% 10,00
|
|ESEN
|58,30
|420.076.863
|% 10,00
|
|BARMA
|80,90
|179.908.133
|% 9,99
|
|INTEM
|85,90
|43.940.979
|% 9,99
|
|SMRTG
|125,50
|301.446.967
|% 9,99
|
|GLBMD
|11,07
|18.164.031
|% -7,44
|
|AKFGY
|4,14
|321.340.025
|% -6,55
|
|KIMMR
|6,75
|7.820.751
|% -6,51
|
|ODAS
|7,83
|5.145.709.563
|% -6,45
|
|PEGYO
|2,44
|35.164.030
|% -5,43
|
|THYAO
|97,25
|5.530.106.763
|% 0,00
|
|ODAS
|7,83
|5.145.709.563
|% -6,45
|
|YKBNK
|9,58
|4.873.646.664
|% 2,02
|
|ISCTR
|9,91
|3.801.662.361
|% 4,65
|
|TUPRS
|360,00
|3.288.192.998
|% 0,33
|
|ODAS
|7,83
|5.145.709.563
|% -6,45
|
|YKBNK
|9,58
|4.873.646.664
|% 2,02
|
|EKGYO
|4,39
|1.880.636.304
|% 0,00
|
|ISCTR
|9,91
|3.801.662.361
|% 4,65
|
|TSKB
|2,72
|795.661.695
|% 2,26
|
|17:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5896
|18,5954
|% 0,06
|
|Euro
|18,2197
|18,2284
|% -0,55
|
|Sterlin
|20,8557
|20,9603
|% -0,60
|
|Frank
|18,4518
|18,5630
|% -0,92
|
|Riyal
|4,9341
|4,9588
|% -0,01
|
|17:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.634
|1.635
|-17,68
|
|Altın Gr.
|976
|976
|-11,65
|
|Cumhuriyet
|6.617
|6.717
|-43,00
|
|Tam
|6.635
|6.727
|-37,00
|
|Yarım
|3.233
|3.289
|-20,00
|
|Çeyrek
|1.619
|1.645
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|18,44
|18,47
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|10,99
|11,01
|-0,20
|
|B. Petrol
|90,87
|90,87
|0,84
|
Seans Raporu
17:19
daha fazla
-
17:34HURGZ
Yüzde 5.00 oranında artışla 2.94 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 333, 998 adet işlem
-
17:33ELITE
Yüzde 4.05 oranında artışla 32.88 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 643, 829 adet işlem
-
17:32XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 30, 03 artarak (% 0.71 ) 4, 248
-
17:32XU100
Endeks 3, 872 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 79 üstünde . İşlem hacmi 72, 614.00 milyon TL de
-
17:32GOLTS
Yüzde 4.50 oranında artışla 98.75 lira fiyatla işlem gören hissede 558, 984 adet işlem