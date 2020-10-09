***ESEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
09.10.2020 09:17
***ESEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Esenboğa Elektrik Üretim A.Ş., ESEN.E işlem koduyla 09/10/2020 tarihinden itibaren (BUGÜN), Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacaktır (Baz Fiyat: 8,50 TL, Maksimum Emir Değeri: 2.000.000 TL).
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/880355
BIST
12:031.158
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 7,38
|Açılış
|: 1.153
|
|Önceki Kapanış
|: 1.150
|
1.159
En Düşük
1.151
12:037,9307
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0128
|Açılış
|: 7,9290
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9390
|
7,9571
En Düşük
7,9037
12:039,3552
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0047
|Açılış
|: 9,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3000
|
9,3695
En Düşük
9,3073
12:03488,30
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 4,86
|Açılış
|: 488,30
|
|Önceki Kapanış
|: 483,44
|
489,10
En Düşük
483,22
BIST En Aktif Hisseler12:03
|ATSYH
|4,40
|379.971
|% 10,00
|
|ASUZU
|16,29
|27.125.595
|% 3,76
|
|ARENA
|39,68
|12.654.281
|% 3,55
|
|ATEKS
|22,64
|2.712.594
|% 1,98
|
|AKENR
|2,24
|26.577.183
|% 1,82
|
|ATLAS
|1,61
|9.028.943
|% -3,59
|
|ALCAR
|139,60
|9.036.760
|% -2,72
|
|ANSGR
|6,87
|4.057.233
|% -1,29
|
|ALCTL
|30,22
|18.190.232
|% -0,98
|
|ARSAN
|6,27
|1.627.492
|% -0,63
|
|SISE
|6,90
|696.809.635
|% 1,62
|
|GARAN
|7,06
|451.188.753
|% 1,29
|
|KERVT
|7,06
|235.748.420
|% 7,62
|
|POLHO
|4,82
|204.531.354
|% 7,59
|
|AFYON
|4,50
|196.942.908
|% 0,22
|
|SISE
|6,90
|696.809.635
|% 1,62
|
|EKGYO
|1,76
|137.777.521
|% 0,57
|
|USAK
|2,24
|160.976.537
|% 6,67
|
|GARAN
|7,06
|451.188.753
|% 1,29
|
|DOHOL
|2,53
|143.321.817
|% 2,02
|
|12:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9257
|7,9307
|% -0,16
|
|Euro
|9,3484
|9,3552
|% 0,05
|
|Sterlin
|10,2327
|10,2840
|% -0,06
|
|Frank
|8,6522
|8,7043
|% 0,34
|
|Riyal
|2,1074
|2,1179
|% -0,13
|
|12:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.915
|1.915
|20,74
|
|Altın Gr.
|488
|489
|5,12
|
|Cumhuriyet
|3.230
|3.278
|44,00
|
|Tam
|3.214
|3.294
|39,16
|
|Yarım
|1.554
|1.594
|18,95
|
|Çeyrek
|779
|797
|9,47
|
|Gümüş.Ons
|24,30
|24,33
|0,48
|
|Gümüş Gr.
|6,20
|6,20
|0,12
|
|B. Petrol
|43,09
|43,09
|-0,25
|
Seans Raporu
12:03
daha fazla
-
12:13
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler GUBRF, ASELS, BIMAS
-
12:13
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler SISE, DOHOL, AKBNK
-
12:13XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 6, 11 artarak (% 0.58 ) 1, 057
-
12:13
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ESEN, VANGD, KERVN, KLGYO, DNISI, IDGYO, CEOEM, BASCM, ETYAT, DOBUR
-
12:13
Tabandan işlem gören hisse senetleri : YAPRK, OLMIP, BMELK, KSTUR, EMNIS, UZERB, BALAT, TUCLK, TKURU, ARTI