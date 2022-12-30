***ESEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
30.12.2022 10:38
***ESEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [ESEN]
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ESEN.NSE (Yıldız Pazar), Alıcı Üye: GRM, Satıcı Üye: GRM (Fiyat: 81,00 TL, Miktar: 935.978 adet). İşlem gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091373
BIST
10:595.544
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 67,45
|Açılış
|: 5.511
|
|Önceki Kapanış
|: 5.477
|
5.551
En Düşük
5.511
10:5918,7332
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0279
|Açılış
|: 18,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8850
|
18,7417
En Düşük
18,6689
10:5919,9593
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0289
|Açılış
|: 20,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 20,0500
|
19,9983
En Düşük
19,9038
10:591.093,33
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 1,82
|Açılış
|: 1.093,33
|
|Önceki Kapanış
|: 1.091,51
|
1.096,81
En Düşük
1.088,42
BIST En Aktif Hisseler10:59
|TERA
|19,48
|2.061.900
|% 9,99
|
|SAMAT
|19,32
|8.884.706
|% 9,96
|
|VKING
|32,96
|225.380
|% 9,87
|
|KUVVA
|53,40
|159.506
|% 9,43
|
|BRKSN
|23,34
|2.209.217
|% 9,37
|
|ULUFA
|10,44
|37.714.127
|% -9,38
|
|UMPAS
|6,20
|1.812.173
|% -7,88
|
|UZERB
|160,00
|119.360
|% -5,88
|
|MANAS
|55,60
|20.729.910
|% -4,14
|
|PEGYO
|5,45
|9.179.678
|% -3,88
|
|TUPRS
|529,60
|1.574.121.144
|% 4,56
|
|THYAO
|144,10
|1.433.092.684
|% 1,26
|
|ASELS
|60,10
|1.371.275.887
|% 2,21
|
|TCELL
|39,18
|1.318.217.256
|% 2,57
|
|TTKOM
|24,44
|1.301.089.266
|% 5,25
|
|EKGYO
|8,69
|805.705.809
|% 0,81
|
|YKBNK
|12,06
|814.475.963
|% 0,50
|
|SKBNK
|3,10
|180.896.719
|% 1,31
|
|TTKOM
|24,44
|1.301.089.266
|% 5,25
|
|ISCTR
|13,13
|689.197.805
|% 1,63
|
|10:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7063
|18,7332
|% 0,15
|
|Euro
|19,9508
|19,9593
|% -0,14
|
|Sterlin
|22,4962
|22,6090
|% -0,04
|
|Frank
|20,1643
|20,2858
|% -0,14
|
|Riyal
|4,9631
|4,9880
|% 0,06
|
|10:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.817
|1.817
|2,53
|
|Altın Gr.
|1.093
|1.093
|1,62
|
|Cumhuriyet
|7.326
|7.437
|30,00
|
|Tam
|7.367
|7.425
|-8,00
|
|Yarım
|3.568
|3.629
|-4,00
|
|Çeyrek
|1.789
|1.814
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|23,83
|23,87
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|14,32
|14,35
|-0,03
|
|B. Petrol
|83,78
|83,78
|0,32
|