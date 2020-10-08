***ESEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik









***ESEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )İlgili Şirketler [ESEN]İlgili Fonlar []TürkçeEndeks Şirketlerinde DeğişiklikYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiEndeks Şirketlerinde DeğişiklikAçıklamalarEsenboğa Elektrik'in payları, 09/10/2020 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacağından, söz konusu tarihten itibaren BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Yıldız, BIST Hizmetler, BIST Elektrik, BIST Ankara ve BIST Halka Arz endeksleri kapsamına dahil edilecek olup, endekslerin hesaplanmasında şirketin paylarının sayısı 64.000.000, fiili dolaşımdaki pay oranı ise %37 olarak dikkate alınacaktır.Endeks Şirketlerinde DeğişiklikPay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik TarihiESENBOGA ELEKTRIK XUTUM 09/10/2020ESENBOGA ELEKTRIK XTUMY 09/10/2020ESENBOGA ELEKTRIK XYLDZ 09/10/2020ESENBOGA ELEKTRIK XUHIZ 09/10/2020ESENBOGA ELEKTRIK XELKT 09/10/2020ESENBOGA ELEKTRIK XSANK 09/10/2020ESENBOGA ELEKTRIK XHARZ 09/10/2020http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/880107BIST